Heiwa lance Ernest, son régulateur zoning pour gainables fabriqué en France

Heiwa lance Ernest, son nouveau système de zoning conçu et fabriqué en France. Cette nouvelle solution, qui permet de piloter pièce par pièce une pompe à chaleur gainable, a été pensée comme un véritable assistant moderne du confort au quotidien, tant pour l’installateur que pour l’utilisateur final.

La marque française de pompes à chaleur Heiwa fait évoluer son offre avec le lancement d’un nouveau système de zoning conçu et fabriqué en France. Baptisé Ernest, ce système de régulation a été pensé pour répondre à trois objectifs bien distincts.

Le premier intérêt de cette nouvelle solution réside dans la rapidité de son installation et de sa mise en service. Elle a été conçue pour faire gagner jusqu’à 2h de temps à l’installateur. Ernest rend également l’utilisation d’un zoning au quotidien plus facile, plus précise et plus connectée. Enfin, avec cette solution, il est également question d’optimiser la performance et la consommation du gainable Heiwa par un contrôle encore plus précis de la température dans chaque pièce.

« Ernest a été pensé comme un véritable assistant moderne du confort au quotidien, tant pour l’installateur que pour l’utilisateur final. Il était évident pour nous qu’un produit intégrant de telles innovations soit développé et fabriqué en France », déclare Franck Beauvarlet, directeur d’Heiwa.

Une économie de deux heures sur l’installation

Pour parvenir à ce gain de temps de 2h dans l’installation et la mise en service, Heiwa et son équipe de R&D ont travaillé main dans la main avec des professionnels du secteur.

Grâce à son système Plug & Play, les composants aérauliques et électriques sont prêts à l’emploi, garantissant aux installateurs une pose rapide, jusqu’à 30 minutes de gagnées sur l’installation, et sans encombre. L’adressage des zones et l’appairage des thermostats se font depuis l’application Ernest PRO, dédiée aux installateurs. Ces derniers n’ont ainsi plus besoin de monter dans les combles, et économisent 30 minutes sur le temps de mise en service. Le réglage des débits d’air se réalise lui aussi via l’application Ernest PRO, ce qui équivaut à une heure supplémentaire de gagnée pour l’installateur.

L’assistant confort Ernest se distingue aussi par sa conception innovante. Afin d’obtenir une isolation maximale, la régulation zoning Ernest est isolée à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du plénum. À l’intérieur de ce dernier, l’épaisseur d’isolant est de 13 mm, ce qui améliore la résistance thermique de 2,5 fois par rapport à un isolant standard du marché (épaisseur 5 mm).

Cette isolation renforcée de 13 mm comporte deux avantages. Cela permet d’une part une amélioration de la performance énergétique du système (PAC + zoning) et donc de la consommation électrique, et d'autre part une réduction acoustique de 3 db(A) par rapport à une isolation standard de 5 mm d’épaisseur.

Autopsie d’une tablette pilotable sans fil

Le zoning Ernest Heiwa utilise la technologie Zigbee 3, permettant une connexion optimale, sans fil et à faible consommation entre la tablette principale et les différents thermostats de chaque pièce. Un répéteur de la marque Legrand est également inclus dans le pack, permettant de répondre à toutes les configurations de bâtiments. Ce dernier peut également être installé en réseau Mesh avec d’autres répéteurs si besoin, pour étendre la portée du réseau selon les configurations.

Pour un meilleur contrôle, Heiwa a mis au point une tablette thermostat principale filaire avec un écran tactile de 7 pouces. Celle-ci permet de faire le lien, sans fil via la technologie Zigbee 3, entre les consignes des thermostats de chaque pièce et la pompe à chaleur gainable.

Par ailleurs, la tablette est équipée d’un capteur de température et d’humidité pour assurer le confort dans la pièce où elle est installée. Les spécificités techniques incluent une alimentation de 24 V DC, un afficheur de 1024 x 600 pixels, et une interface de réseau intégrant les technologies telles que Modbus RTU, Zigbee 3, Ethernet, WLAN et Bluetooth.

Le zoning Ernest est également équipé de thermostats radios innovants qui mesurent en continu la température et l’hygrométrie dans chaque pièce. Avec leur affichage e-paper à encre électronique rétroéclairé et leurs cinq boutons tactiles, ils offrent une utilisation intuitive. De plus, ils utilisent la technologie Zigbee 3 pour une communication fiable et instantanée.

Le pack zoning Ernest inclut un plénum de soufflage avec volets motorisés, un plénum de reprise avec piquages oblongs, un câble de 15 mètres avec 2 connecteurs WAGO WINSTA et une bande d’isolation pour le raccordement entre le plénum de soufflage et le gainable. Le pack zoning comprend également une tablette principale, un répéteur et des thermostats pour chaque pièce.

Enfin, la régulation zoning Ernest est compatible avec tous les modèles gainables de la gamme Heiwa PRO 2.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Heiwa