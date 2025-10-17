ConnexionS'abonner
HEIWA

1180 RUE JEAN PERRIN
13290 AIX-EN-PROVENCE
France
Inspirée de la notion Japonaise du « Wa » synonyme d'harmonie entre l'homme et son environnement, considéré comme le bien le plus précieux, HEIWA est une marque française qui s'attache à améliorer en permanence l'équilibre de votre environnement immédiat pour construire votre bulle de confort.

Experts du monde de la climatisation, nous avons pris conscience lors de nos expériences respectives qu’il manquait sur le marché une marque répondant aux vrais besoins des consommateurs et des installateurs : des produits très performants, simples d’utilisation et d’installation, portant une démarche éco-responsable. Le tout à un prix accessible pour tous. Pas évident mais possible !

HEIWA était née.

Conscients de l’impact de notre activité sur l’environnement, nous avons développé avec HEIWA, des produits durables et responsables pour consommer mieux et moins.

Notre vision de l’équilibre climatique est de privilégier votre confort dans le respect du climat et de notre planète.

Le savoir-faire de HEIWA

  • Gamme Résidentiel => Climatiseurs Muraux, Consoles, Multi-splits
  • Gamme Petit tertiaire => Gainables, Plafonniers, Cassettes, Zoning
  • Gamme PAC Air/Eau => PAC Air/Eau, PAC air/eau monobloc, PAC air/eau bi-bloc

