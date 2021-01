Alors que nous apprenons tous à adopter une nouvelle façon de vivre et de travailler, de nombreuses entreprises ont adapté et accéléré leur présence numérique avec des plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs, designers, architectes et prescripteurs de s'engager dans la sécurité et le confort de leur domicile ou de leur bureau.

HI-MACS® garde une longueur d'avance, s'assurant de pouvoir rester connecté à son public, quels que soient les rebondissements de la vie, en lançant un tout nouveau showroom virtuel interactif en janvier 2021. Accessible via son site Internet, ce portail vous permet d'explorer les multiples possibilités de conception extrême offertes par HI-MACS® pour vos projets, et ce, sans quitter votre lieu de travail.



Entrez dans une succession de pièces virtuelles - hall, cuisine, salle de bains, commerce et établissement de santé – et explorer la diversité des applications de HI-MACS®. Zoomez sur différents aspects de la conception d'une pièce pour regarder de plus près les détails, des îlots de cuisine et plans de travail aux lavabos, les baignoires et receveurs de douche, et en un clic, jouez avec les différentes palettes de couleurs et finitions pour créer en un clic différentes ambiances. En cliquant sur les différents points d'information vous accéderez à plus de détails sur les surfaces HI-MACS® présentées, aux informations sur la couleur et la collection, avec des liens qui vous mèneront directement à des brochures détaillées sur le site internet. Découvrez comment HI-MACS® est, aujourd'hui, l'un des matériaux les plus hygiéniques du marché - parfait pour les bâtiments de santé et tous les autres lieux recevant du public.



Ce nouveau showroom virtuel est l'occasion idéale pour permettre aux consommateurs, concepteurs, architectes et prescripteurs de se projeter dans les multiples applications de HI-MACS®, d’autant plus dans le climat actuel du travail à domicile et des restrictions liées à la pandémie.



Bien que nous restions optimistes sur le fait que notre quotidien retrouvera lentement une normalité en 2021, cette nouvelle plate-forme interactive offre un guide interactif et inspirant de nos produits, solutions et processus, et ce, où que vous vous trouviez.