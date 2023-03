HIMACS pour la somptueuse villa Cool Blue à Marbella

Cool Blue, conçue par le cabinet d'architectes 123DV, est une spectaculaire villa moderne de 620 mètres carrés, à la fois luxueuse et épurée, qui permet à ses résidents de se connecter à la Méditerranée.

Les propriétaires souhaitaient une villa ayant un lien étroit avec la mer et s'intégrant dans le paysage méditerranéen, un défi qu'123DV a relevé en installant de larges murs de verre et un impressionnant canal d'eau traversant la maison.



L'intérieur est dominé par une esthétique moderne, épurée, dominée par la couleur blanche, pour en amplifier sa luminosité et son espace. L'utilisation du bois sur certains murs, rétroéclairés, contraste avec le blanc, tout comme les escaliers du couloir, pour lesquels les architectes d'intérieur ont choisi un ton café pour ajouter une touche chaleureuse.

Dans la cuisine, l'îlot central règne en maître, réalisé en HIMACS par l'expert néerlandais Culimaat. Ses dimensions et sa forme géométrique soulignent l'esthétique moderne et luxueuse de la villa. "Le principal point d'attraction est indéniablement l'îlot de cuisine, fabriqué en HIMACS, un matériau robuste et haut de gamme. Sa forme triangulaire le transforme en un lien parfait entre le mur arrière et la façade en verre", explique 123DV.

Avec un évier et une plaque de cuisson parfaitement intégrés à sa structure, cet îlot de cuisine combine design et fonctionnalité, avec une variété d'options de rangement dissimulées. De même, les rangements à l’arrière, revêtus de bois, comportent des appareils électroménagers intégrés, ce qui améliore la circulation dans la pièce et renforce la sensation d'espace. Ces murs se prolongent dans les autres pièces, et même au sous-sol, assurant la continuité de l'intérieur de la maison.

Le Solid Surface HIMACS, transformé et installé par l'expert néerlandais Culimaat, était le choix idéal pour cet espace, garantissant une hygiène et une sécurité maximales, avec un look incomparable. La cuisine étant une zone où l'on manipule des aliments et où l'hygiène est primordiale, les surfaces sans joints visibles d'HIMACS empêchent la propagation des germes, virus et bactéries, elles sont également imperméables à l'eau et aux produits chimiques, résistantes à la chaleur et très durables.



Le design de l'îlot, formé de lignes géométriques, est en parfaite harmonie avec la disposition de la cuisine, créant une pièce dont l'espace attire le regard. Des éléments tels que l'évier et la plaque vitrocéramique sont parfaitement intégrés dans la structure centrale, conformément à l'esthétique épurée et minimaliste recherchée par 123DV. En outre, l'utilisation de murs en verre apporte une lumière naturelle sans précédent dans l'espace et le relie à l'environnement naturel qui entoure la villa.



Cette maison a été conçue pour offrir un maximum de confort à ses habitants : tous ses dispositifs techniques peuvent être commandés par des smartphones ou des tablettes. Cela inclut l’éclairage de la façade, qui brille à travers des fentes verticales, produisant un sentiment chaleureux et accueillant.

La star incontestable du spectacle à l'extérieur est la grande piscine aux parois transparentes qui s'intègre parfaitement au caractère méditerranéen de cette étonnante villa.

Crédits Photos : © Culimaat