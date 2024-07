Un luxueux îlot de parfumerie en HIMACS et laiton pour la Maison Olfactif

Ioana Marinescu, la visionnaire de la Maison Olfactif, avait une idée précise pour ce présentoir : elle souhaitait une pièce maîtresse qui non seulement captiverait les clients, mais résisterait également à un trafic piétonnier intense et ne nécessiterait qu'un minimum d'entretien. Pour donner vie à cette vision, Marinescu s'est tournée vers Atvangarde Design Team, connue pour son expertise dans la création de solutions d'ameublement performantes et durables.

" Atvangarde Design Team a proposé HIMACS dans la teinte emblématique Alpine White, habilement fabriquée pour créer une surface texturée rainurée, comme matériau principal pour l'îlot de parfumerie, associé à des feuilles de laiton mat aux courbes douces pour accentuer la forme ", a expliqué Marinescu. " Cette combinaison n'est pas seulement synonyme de luxe et d'élégance, mais elle garantit également la durabilité et la longévité, répondant ainsi aux exigences les plus strictes d'un environnement de vente au détail. "

Créé avec une attention méticuleuse aux détails, l'îlot de parfumerie présente un design monolithique d'un seul tenant qui s'intègre parfaitement à son environnement, créant un sentiment de fluidité et de sophistication. Des systèmes d'éclairage LED illuminent les parfums de niche exquis, présentés sur de longs pieds fins rappelant des coupes de champagne, renforçant ainsi l'attrait de la boutique.

" Atvangarde Design Team s'est distingué par ses concepts spectaculaires dédiés au mobilier des centres commerciaux, offrant des solutions intégrées en matière de design , d'ingénierie, de matériaux de haute performance comme HIMACS, et de technologies ", a commenté M. Marinescu. " Leur expertise et leur dévouement ont transformé notre vision en réalité, élevant l'expérience de la Maison Olfactif pour notre clientèle exigeante. "

L'élégant îlot de parfumerie illustre le potentiel du matériau HIMACS pour le secteur de la vente au détail et sa capacité à être combiné avec d'autres matériaux pour créer des expériences de marque esthétiques et durables.

Lieu : Bucarest, Romania

Design : Atvangarde Design Team

Fabrication : Atvangarde

Matériau : HIMACS S028 Alpine White

Crédits photos : © Atvangarde