Revêtements muraux en verres laqués Lacobel et Matelac

Choisir des matériaux qui durent dans le temps permet de limiter les déchets sur le cycle de vie des bâtiments et donne un aspect qualitatif aux chantiers d’aménagements intérieurs. Dans cette optique, le verre a la particularité d’offrir une longévité hors normes : il ne s’use pas. Matière inerte, imputrescible, incombustible et particulièrement dure, elle ne vieillit pas.

De nouvelles collections sont sorties chez le fabricant AGC, distribué par les professionnels du verre sur mesure en France, le réseau Glastetik. Minimaliste, naturelle, traditionnelle ou vitaminée, l’ambiance proposée par des couleurs tantôt chatoyantes, tantôt classiques, en séduira plus d’un. Une particularité : la possibilité d’avoir le choix entre des laques apposées sur du verre dépoli (Matelac) ou du verre brillant (Lacobel).

Côté normes environnementales, les verres laqués répondent à diverses exigences telles qu’une classification aux COV A ou A+ et une certification environnementale internationale Cradle to Cradle au niveau Silver. Ce qui est plutôt intéressant d’autant plus que les verres de la marque Matelac disposent d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire sur le site de l’INIES. Pour la trouver, recherchez les fiches du fabriquant AGC France SAS en début de listing.

