Des finitions contrastées : HIMACS et le cuivre illuminent la cuisine

Pour donner à l'espace une harmonie visuelle et promouvoir la fonctionnalité, les concepteurs ont choisi de combiner la finition métallique avec la douceur de HIMACS Alpine White. Cet effet est encore amplifié par l'éclat de l'élégant marbre Calacatta qui recouvre le sol, ainsi que par l'abondance de lumière naturelle provenant des grandes baies vitrées qui donnent sur la terrasse extérieure.

L'espace est surplombé par un système d'étagères noires qui accentuent le contraste entre la pureté du blanc et la chaleur du cuivre. Le Solid Surface a été utilisé pour créer un grand espace de travail pour les éviers en acier encastrés et la plaque de cuisson en vitrocéramique, ainsi qu'un coin café.

HIMACS s'étend également le long des surfaces verticales des îlots de cuisine dans un effet de cascade moderne, et aux extrémités des deux plans de travail, des porte- serviettes ont été intégrés pour une plus grande fonctionnalité. Pour optimiser l’espace, les concepteurs ont utilisé HIMACS pour créer une série d'étagères et de niches utiles pour accueillir des objets décoratifs et de petits appareils, tels que le refroidisseur de vin.

HIMACS est le choix idéal pour la cuisine, grâce à sa garantie de durabilité de 15 ans et aux niveaux d'hygiène exceptionnellement élevés - certifiés par un laboratoire indépendant conformément aux normes internationales LGA et NSF - qui permettent de manipuler les aliments en toute sécurité.

Non-poreux, sans joints visibles, HIMACS est un matériau qui empêche l'accumulation de saletés et la propagation de micro-organismes dangereux pour la santé tels que les germes, les moisissures et les bactéries. La surface lisse et soyeuse est extrêmement facile à nettoyer et résiste aux détergents les plus agressifs. Le matériau Solid Surface est également résistant à la chaleur et toutes les éraflures ou rayures qui peuvent survenir au cours des préparations quotidiennes dans la cuisine sont faciles à faire disparaître par simple polissage.

Projet : Cuisine Privé

Lieu : Susteren, Pays-Bas

Design : Opstals Interieurmakers

Fabrication HIMACS : Cora Techniek/Opstals Interieurmakers

Distributeur HIMACS : Baars & Bloemhoff

Matériau : HIMACS Alpine White S028

Photos : © Wouter Van Der Sar