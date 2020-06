Pourquoi choisir entre performance, esthétique et confort de mise en œuvre ? HIRSCH Isolation complète sa gamme STISOLITH® pour l’isolation des sous-faces de dalles avec deux solutions innovantes pour la pose mécanique : Stisolith® Ultra LR Meca pour les parkings et Stisolith® LR A2 Meca pour les locaux techniques.

Afin de faciliter encore la pose des panneaux pour l’isolation des sous-faces de dalles en fixation mécanique, HIRSCH Isolation a développé deux solutions allégées, en supprimant un des parements en laine de bois, aux mêmes performances thermiques et de sécurité au feu que les panneaux traditionnels. Deux nouvelles références font ainsi leur entrée dans la gamme :

Stisolith ® Ultra LR Meca : pour les parkings et les sous-sols d’ERP.

Stisolith ® Ultra LR Meca est le 1er isolant des sous-faces de dalles optimisé pour la fixation mécanique en ERP.

Les produits de la gamme STISOLITH® sont des solutions 3 en 1 qui assurent à la fois l’isolation thermique, la conformité à la réglementation incendie et l’habillage esthétique de la dalle.

Composé de seulement 3 épaisseurs - un isolant polystyrène expansé graphité, une laine de roche feuillurée et un parement en laine de bois blanche - Stisolith® Ultra LR Meca est plus léger que les isolants des sous-faces de dalles traditionnels (composés de deux parements de laine de bois).

Stisolith® Ultra LR Meca est ainsi le 1er isolant des sous-faces de dalles optimisé pour la fixation mécanique en ERP. Grâce à ses qualités thermiques, il se pose dans les locaux non chauffés des ERP. Il est conforme à l’article 1b de l’AM8 et à l’article PS16. Plus léger, tout en conservant ses excellentes performances d’isolation et de protection incendie, il est plus facile à poser, pour plus de confort et de gain de temps sur le chantier. Grâce à sa laine de roche feuillurée sur 4 côtés et à son parement en laine de bois chanfreiné, Stisolith® Ultra LR Meca assure une continuité d’isolation et une excellente finition.

Avec une épaisseur de laine de roche et une épaisseur de laine de bois, Stisolith® LR A2 Meca est adapté pour les locaux techniques à risque, comme les chaufferies, les cages d’escalier ou d’ascenseur… Son classement A2-s1, d0, permet d’assurer la protection de la structure du bâtiment en cas d’incendie.

Stisolith® Ultra LR Meca et Stisolith® LR A2 Meca assurent les mêmes qualités d’isolation thermique, acoustique et de sécurité au feu, que les panneaux standards (Stisolith® Ultra LR et Stisolith® LR A2), tout en étant plus légers lors de la pose grâce à l’unique épaisseur de laine de bois. Pour faciliter encore la mise en œuvre, l’ensemble des panneaux de la gamme Stisolith sont calibrés pour un montage plus précis et plus rapide.

Caractéristiques techniques

Stisolith Ultra LR Meca Stisolith LR A2 Meca Résistance au feu : REI 180 - selon PV EFR-19-001277

Certificat ACERMI : n°18/081/1297

Performance acoustique : coefficient d’absorption = 0.80 (selon PV CSTB AC18-26073891)

R. thermique : allant de 1,9 (m².K/W) pour 71 mm d’épaisseur totale à 9,1 (m².K/W) pour 301 mm d’épaisseur totale Résistance au feu : REI de 120 à 180 selon l’épaisseur selon PV EFR 18-004-358A

Certificat ACERMI : n°18/081/1301

Performance acoustique : coefficient d’absorption = 0.85 (selon PV CSTB AC18-26073891)

R. thermique : allant de 0,95 (m².K/W) pour 40 mm d’épaisseur totale à 8,35 (m².K/W) pour 300 mm d’épaisseur totale

Un premier chantier de référence Stisolith® Ultra LR Meca

Isolation thermique de plus de 8 000 m² de bureaux dans la ville de Courbevoie (92).

HIRSCH Isolation a fourni les panneaux de Stisolith® Ultra LR Meca à l’entreprise générale GCC pour la réalisation de l’ensemble immobilier neuf « PARALLÈLE » (Courbevoie - 92). Cet ensemble, constitué d’un immeuble de 7 niveaux (rez-de-chaussée + 6 niveaux), est surmonté en terrasse par un niveau d’équipements techniques. Le bâtiment repose sur un sous-sol de 2 niveaux enterrés où ont été posés les panneaux Stisolith® Ultra LR Meca



L’isolation des sous-faces de dalles de ce chantier devait répondre à 3 exigences :

Trouver un produit qui répondait à la réglementation en vigueur (AM8) avec des performances feu et thermiques.

-> Stisolith ® Ultra LR Meca est certifié Acermi et il est coupe-feu 3 heures.

-> Stisolith ® Ultra LR Meca possède une seule plaque de laine de bois ce qui lui permet d’être plus léger que les autres produits du marché

Cette réalisation de 30 000 m² de surface de plancher, débutée en Avril 2017, sera livrée au second trimestre 2020 et abritera 18 000 m² de plateaux de bureaux, un restaurant de 450 places, un espace fitness ainsi que des espaces de convivialité. La solution Stisolith® Ultra LR Meca a été sélectionnée pour ses nombreux avantages : facilité de mise en oeuvre, légèreté et performances techniques.



Découvrez la vidéo du chantier ci-dessous :

Stisolith®, une fibre de bois durable et de qualité