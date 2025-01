Défaillances d’entreprises : le bâtiment tient le choc, l’immobilier ploie

Le groupe Altares vient de dévoiler les chiffres des défaillances d’entreprises en France pour le 4ème trimestre et l’ensemble de l’année 2024. Porté par le gros œuvre, avec la maçonnerie, le bâtiment semble tenir le coup. L’immobilier quant à lui est toujours sous tension.

Le groupe Altares, expert historique et référent de l’information sur les entreprises, vient de dévoiler les chiffres des défaillances d’entreprises en France pour le 4ème trimestre et l’ensemble de l’année 2024. Avec 18 709 procédures ouvertes, le dernier trimestre établit un record pour une fin d’année, et le cap des 67 000 jugements est franchi au terme de 2024.

Néanmoins, le nombre de procédures ouvertes a connu une baisse au cours des trois derniers mois de l’année avec 6 700 procédures ouvertes en octobre, 6 220 en novembre et 5 789 en décembre. La fin de l’année a donc actionné le frein moteur, ce qui a permis de contenir la hausse à +10 % sur le trimestre. Un taux au plus bas depuis trois ans, loin des +40 % auxquels notre économie a dû faire face en moyenne trimestrielle jusqu’en début 2024.

Cette décélération de fin d’année permet de retomber sous les 20 % (17 %) sur 12 mois. Dans ces conditions, il apparaît probable que le dernier trimestre 2024 ait atteint un plafond.

Un secteur à deux vitesses

En s’intéressant spécifiquement au secteur de la construction, on observe que ce dernier concentre un gros quart des procédures (27 %) et compte 5 111 défauts, dont près de 4 000 dans les seules activités du bâtiment. 3 988 entrepreneurs ont obtenu l’ouverture d’une procédure : c’est 8,6 % de plus sur un an, soit un rythme inférieur à la moyenne globale du trimestre (+10 %). Le chiffre encourageant de cette fin d’année est porté par le gros œuvre, dont les jugements n’ont progressé que de 3 % (+3 % en maçonnerie et +8 % en maison individuelle).

Le second œuvre (+12 %) et les travaux publics (+16 %), peinent en revanche davantage. L’immobilier est également à la peine (+36,5 %), en particulier la promotion immobilière (+266 %) du fait du défaut d’un groupe lyonnais, tandis que souffle un vent de retour d’optimisme pour les agences immobilières (-10 %).

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock