HIRSCH Isolation poursuit la refonte de sa gamme Fondations avec une nouvelle version de Cellocem® Ultra. Ce panneau en PSE est dédié à l’isolation et la protection mécanique des soubassements. Avec une nouvelle plaque de parement, plus fine, plus résistante et surtout d’une qualité de finition irréprochable, nous répondons aujourd’hui au cahier des charges des entreprises les plus exigeantes.