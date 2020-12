HIRSCH Isolation propose la première solution d’isolation et de drainage des parois enterrées en polystyrène expansé graphité : Cellodrain® Ultra

Destiné à l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des soubassements et des murs enterrés (hors cuvelages), Cellodrain® Ultra est une solution 3 en 1.

Isolation thermique : grâce aux qualités du polystyrène expansé graphité, Cellodrain® Ultra bénéficie d’une excellente performance thermique (lambda λ de 0.031 W/(m.K) et permet d’atteindre des résistances thermiques très élevées , jusqu’à 6,45 m².K/W, en limitant les épaisseurs ;

: grâce aux qualités du polystyrène expansé graphité, Cellodrain® Ultra bénéficie d’une (lambda λ de 0.031 W/(m.K) et permet d’atteindre , jusqu’à 6,45 m².K/W, ; Drainage des eaux pluviales : disposant d’une surface à ergots protégée par un géotextile , Cellodrain® Ultra assure une fonction de drainage performante ;

: disposant d’une , Cellodrain® Ultra assure une ; Protection de l’étanchéité : les bords feuillurés 4 côtés des panneaux forment une protection optimale de l’étanchéité du support.

Outre sa performance thermique élevée, Cellodrain® Ultra offre des performances mécaniques permettant un enfouissement jusqu’à 3 mètres de profondeur. Il convient ainsi parfaitement pour la construction de bâtiments d’habitation ou les ERP (Établissements Recevant du Public). Grâce à une finition gaufrée sur la face arrière, Cellodrain® Ultra peut être posé facilement sur les murs porteurs en béton ou en maçonnerie (NF DTU 20.1).



Véritable gain de temps sur le chantier, la solution Cellodrain® Ultra permet à la fois de réduire les ponts thermiques du plancher bas, les déperditions des parois enterrées (RT 2012 et RE 2020) et les risques de condensation sur les parois intérieures, sans avoir à poser plusieurs éléments. Il évite également l’accumulation d’eau contre les murs et permet de préserver le bâti sur le long terme.



Pour proposer un nouveau produit à la fois performant thermiquement et capable d’assurer les fonctions de drainage et de protection, HIRSCH Isolation a associé plusieurs atouts pour proposer une solution unique.

Toutes les informations sont disponibles ici

Cellodrain® Ultra & Cellocem® Ultra :vune solution globale pour les murs en soubassement

Pour assurer une parfaite continuité d’isolation thermique des murs enterrés jusqu’à l’isolation par l’extérieur des façades, HIRSCH Isolation propose une solution prête à l‘emploi avec les panneaux Cellocem® Ultra. Seul complexe d’isolation et de protection des soubassements certifié ACERMI en totalité (isolant + parement), Cellocem® Ultra associe un isolant en polystyrène expansé graphité et un parement en plaque ciment. Totalement imputrescibles, les panneaux Cellocem® Ultra assurent isolation et protection mécanique en une seule opération !



L’association de Cellodrain® Ultra en partie enterrée et de Cellocem® Ultra en soubassement assure une solution optimale pour l’isolation et la protection des constructions. Fabriqué en France, Cellocem® Ultra est compatible bâtiment passif et BEPOS.