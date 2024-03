Hitachi Cooling & Heating dévoile sa nouvelle gamme de PAC air/air multi-splits

Des solutions sur-mesure

Parce que chaque habitation est différente et que les besoins en chauffage et climatisation diffèrent d’un client à un autre, il s’avère primordial de proposer des solutions qui se veulent à la fois performantes et flexibles.

Avec airHome Multi Pro, Hitachi Cooling & Heating offre la possibilité à ses clients de connecter jusqu’à 5 unités intérieures sur un seul groupe extérieur. Une solution permettant à la fois de préserver l’esthétique de l’habitation et de concevoir des systèmes parfaitement adaptés aux besoins de chacun.

Cette nouvelle gamme de pompes à chaleur air/air multi-splits propose un très large choix d’unités intérieures dont les incontournables muraux airHome tant appréciés par la clientèle Hitachi (disponibles en versions mono-split depuis 2022).

Équipées du Wi-Fi de série et pilotables à distance via l’application airCloud Go, ces unités murales bénéficient toutes d’un design soigné et de très nombreuses fonctionnalités telles que la technologie Frost Wash, assurant un auto-nettoyage de l’échangeur.

À noter la disponibilité, en mai 2024, d’un nouveau modèle 800 assurant un maintien de puissance en chauffage jusqu’à -15°C *.

* pour la version mono-split uniquement

Afin de couvrir l’ensemble des besoins, Hitachi Cooling & Heating intègre à sa nouvelle offre airHome Multi Pro, 3 autres gammes d’unités intérieures :

« Console airHome », pour le traitement des grands espaces . Son débit dynamique très large permet d’atteindre tous les coins de la pièce.

. Son débit dynamique très large permet d’atteindre tous les coins de la pièce. « Gainable airHome » pour un confort invisible . Installée dans les combles ou dans les faux-plafonds, cette unité permet une diffusion douce et silencieuse dans chaque pièce, via des gaines et bouches/grilles de soufflage.

. Installée dans les combles ou dans les faux-plafonds, cette unité permet une diffusion douce et silencieuse dans chaque pièce, via des gaines et bouches/grilles de soufflage. « Cassette airHome » pour les applications Petit Tertiaire. Des unités économes en énergie, grâce à un détecteur de présence intégré de série, et simple à installer en dalle de faux-plafond 600x600.

Une gamme performante et économique

Quelles que soient les unités intérieures choisies, airHome Multi Pro garantit des performances en chauffage jusqu’à A++ et en rafraîchissement jusqu’à A+++.

L’assurance d’économies d’énergie tout au long de l’année.

Des niveaux de performance rendus possibles grâce, entre autres, à des fonctionnalités intelligentes, intégrées aux unités intérieures :

Détecteur de présence (a) . Pour un ajustement automatique de la puissance et de la température.

. Pour un ajustement automatique de la puissance et de la température. Modes Éco et Smart É co . Ajuste la température de consigne (augmente en mode froid et réduit en mode chaud).

. Ajuste la température de consigne (augmente en mode froid et réduit en mode chaud). Modes Nuit et SleepSense. Adaptation de la température ambiante pour plus d’économies et de confort pendant le sommeil.

(a) selon modèle

Toujours plus de confort

De paire avec les économies d’énergie, le confort est la composante indispensable à tout bon système de chauffage et de climatisation. C’est avec cette philosophie que les équipes Hitachi ont conçu l’ensemble des unités intérieures de la gamme airHome Multi Pro.



Toutes les unités proposées affichent par exemple des valeurs acoustiques très basses, pouvant descendre jusqu’à 21 dB(A)(b).

Pour une maîtrise parfaite du confort, de n’importe où et à n’importe quel moment, toutes les unités intérieures sont également pilotables à distance via l’application mobile airCloud GO. Une fonctionnalité incluse de série sur l’ensemble des unités murales airHome 400/600/800(c).

Complète et intuitive, cette application intègre de nombreuses fonctionnalités exclusives telles que le géorepérage ou encore un estimateur des coûts énergétiques(d) pour une optimisation maximale des consommations.

(b) pression acoustique en petite vitesse de soufflage, à 1m de l’unité en champs libre, selon modèle.

(c) En option pour les autres gammes d’unités intérieures (Passerelle SPX-WFG03 à ajouter).

(d) La disponibilité de l'estimateur des coûts énergétiques varie selon le modèle.

La qualité d’air en plus

Depuis l’épidémie de Covid-19, nous avons tous pris conscience de l’importance de la qualité d’air intérieur. Une étude de l’Ademe 2021 a d’ailleurs révélé que l’air intérieur était 6 à 8 fois plus polluée que l’air extérieur.

Une préoccupation qu’Hitachi Cooling & Heating a pleinement intégrée dans le développement de ses produits résidentiels.

Ainsi, certaines unités intérieures de la gamme airHome Multi Pro sont équipées de fonctionnalités de traitement d’air afin d’éliminer jusqu’à 99% des polluants et bactéries présents dans les pièces : filtre anti-virus en Zinc Pyrithione, Ioniseurs.

Pour en savoir plus exit_to_app