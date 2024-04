Hitachi Cooling & Heating dévoile son nouveau catalogue pro 2024

La nouvelle édition 2024 ne déroge pas à la règle et intègre, par exemple, un tout nouveau contenu dédié aux solutions complètes et exclusives de la marque. L’ensemble des pages produits ont également été améliorées pour apporter plus de lisibilité et une compréhension toujours plus rapide de chacune des gammes et de leurs avantages. Cette année encore, Hitachi offre donc à ses clients un catalogue plus abouti dans lequel il n’a jamais été aussi simple de trouver le bon produit et d’accéder à l’ensemble des informations techniques utiles.