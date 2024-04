HIMACS lance une nouvelle palette de couleurs pour donner du style à tout design

Des palettes intemporelles et durables aux tons tendance, le matériau Solid Surface HIMACS a la couleur parfaite pour compléter ou contraster tout projet. Qu'il s'agisse de revêtements de murs et de comptoirs de salles de bains, de plans de travail de cuisines, de crédences, d’éléments de cuisine et d’îlots, ou encore des applications pour l'hôtellerie, la vente au détail, les bureaux et plus largement le secteur commercial, il y a une solution pour chaque application. Ces surfaces de haute qualité sont ultra-pratiques et fonctionnelles, tout en offrant une inspiration pour un schéma plus classique et intemporel, avec un large choix de designs pour créer un style épuré et homogène, des espaces aux caractéristiques remarquables et des zones de détente.

Les toutes nouvelles couleurs HIMACS 2024 comprennent 4 nouvelles teintes pour la célèbre collection Aurora & Marmo, 2 nouveaux tons pour la gamme Gravilla récemment lancée, un nouvel ajout à la gamme Intense Ultra et la réintroduction dans la collection Solid d'un favori plébiscité. Enfin, une nouvelle couleur Solid, Pink Leia, très tendance, fait son entrée. Les nouvelles couleurs HIMACS Aurora Aurora Almond est une teinte chaude et apaisante, parfaite pour ajouter une touche sophistiquée aux espaces contemporains et classiques. Les détails veinés, beige et marron, ajoutent une touche pigmentée à une toile de fond neutre, créant une esthétique raffinée avec un toucher lisse et soyeux. Une surface idéale pour les îlots de cuisine et les crédences. Aurora Stone Grey est un design contemporain qui respire l'élégance et la sophistication. Surface idéale pour les salles de bains et les pièces humides minimalistes, son design épuré présente des tons gris pierre discrets avec des motifs nuageux subtils pour un aspect et une sensation subtils, qui s'accordent à merveille avec des accents noirs-mats. Aurora Modern Grey est élégant et moderne avec son esthétique contemporaine qui lui permet de compléter divers styles de conception et des accents de couleurs froides ou audacieuses. Avec une toile de fond parfaitement neutre, cette teinte polyvalente apporte sophistication et élégance aux espaces de vente, au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi qu'aux entreprises et aux locaux commerciaux. Aurora Calacatta Ramo allie élégance et modernité, s'inspirant de la beauté naturelle du marbre Calacatta associé à des veines marron chaudes sur une base blanche. Avec son aspect organique, ce coloris est idéal pour les grandes surfaces telles que les banques d’accueil, les revêtements d'îlots, les plans de travail et les murs et sols de salles de bains.