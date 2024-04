Une rénovation rapide et moderne avec les verres laqués d’AGC

Choisir des matériaux qui durent dans le temps permet de limiter les déchets et donne un aspect qualitatif aux chantiers d’aménagements intérieurs. Dans cette optique, le verre a la particularité d’offrir une longévité hors normes : il ne s’use pas. Matière inerte, imputrescible, incombustible et particulièrement dure, elle ne vieillit pas. De plus, le verre est à 100% recyclable à l’infini. Il peut être récupéré lors du démontage et renvoyé dans les usines de production pour être refondu.

Pour cette salle de bain ancienne, la faïence existante est restée en place et a été habillée de verres laqués bleu et rouge de chez AGC. Le miroir, réalisé sur mesure, montre une composition originale faite de verre imprimé et de tablettes en verre transparent collées aux UV. Le meuble, quant-à-lui, est constitué de caissons basiques revêtus de verre laqué rouge. Durable et facile d’entretien, résistant aux rayures et non poreux, ce verre décoratif garantit une satisfaction à long terme.

De nouvelles collections sont sorties chez AGC, distribuées par les professionnels du verre sur mesure en France : les partenaires du réseau Glastetik. Pour voir l’éventail des couleurs en stock disponibles, consultez notre configurateur.

Laissez-vous séduire par son éventail de couleurs tendances. Particularité exceptionnelle de ces collections : la possibilité d’avoir le choix entre des laques sur du verre dépoli (Matelac) ou du verre brillant (Lacobel).

