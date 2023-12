Hitachi Cooling & Heating ouvre son 9ème centre de formation en France

Un nouveau centre dédié aux PAC air/eau Hitachi

C’est au sein du comptoir Hitachi de la société BO2 de Saint-Etienne que les formateurs viendront aussi dispenser leurs stages de formation, à compter de janvier 2024.

Également implantée à Chalon-sur-Saône (71) et depuis un an sur Roanne (42), BO2 souhaite, au travers de ce nouveau centre de formation, apporter toujours plus de proximité et de services à ses clients, et plus globalement, à tous les professionnels du génie climatique de la région.

Comme les 8 autres centres Hitachi, le comptoir de Saint-Etienne est d’ores et déjà équipé de pompes à chaleur YUTAKI en fonctionnement. L’objectif étant d’offrir des programmes de formation privilégiant avant tout la pratique et la manipulation des unités.

Pascal Dybich, formateur Hitachi explique : « Nos clients ont parfois l’impression de perdre du temps en venant se former. Mais ils réalisent très vite l’énorme gain de temps que ces quelques heures leur apportent, dès leur retour sur les chantiers. »

La formation, une priorité pour Hitachi

Au-delà de fournir des solutions de chauffage et de climatisation de qualité, fiables et performantes, Hitachi souhaite également contribuer pleinement à l’accélération de la transition énergétique en accompagnant l’ensemble des installateurs CVC dans le développement de leur expertise et leur montée en compétence dans le domaine de la pompe à chaleur.

En témoigne d’ailleurs l’accord de partenariat signé très récemment entre Hitachi et le SYNASAV. À cette occasion, Guillaume GAUME (Directeur du Service Client Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning) déclarait : « Au travers de ses centres de formation en France, Hitachi souhaite mettre son expertise au service des nombreux adhérents SYNASAV, dans leurs besoins de montée en compétence.

Que ce soit dans les centres de formation de Lyon, Valence, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Paris, Nancy et bientôt Saint-Etienne, la philosophie d’Hitachi reste la même : offrir une connaissance technique parfaite des machines, en alliant à la fois théorie et pratique. »

Des formations d’excellence, certifiées et en permanence actualisées

Tout juste lancée il y a de cela quelques jours, la nouvelle unité DRV air365 Max, intégrant la technologie exclusive NFC, est d’ores et déjà installée et opérationnelle au sein du centre de formation de St-Priest ; centre historique et principal situé près de Lyon.

Présentant toutes les gammes de produits, sur 300 m². Le centre de formation de Lyon St-Priest dispose de 27 unités intérieures, couvrant toutes les gammes Hitachi, 8 groupes extérieurs et 8 PAC en fonctionnement, ainsi qu’une armoire complète de contrôles.



Quel que soit le centre de formation Hitachi, la philosophie reste la même : offrir aux installateurs une connaissance technique optimale des machines, pour gagner du temps sur les chantiers et réduire le SAV. Pour cela, au travers de 8 stages au choix d’une, deux ou trois journées, les formateurs intègrent un maximum de manipulations et mises en situation réelles, comme des simulations de pannes, avec 8 stagiaires maximum par session.

À noter également que les centres de formation agréés, où interviennent les formateurs Hitachi, sont référencés et bénéficient de l’agrément Qualiopi (éligible aux OPCO), au titre de la catégorie « Actions de formation ». Ils sont en mesure de fournir une convention de stage et un devis pour une prise en charge par un organisme de financement.

Enfin, certains centres de formation proposent également le passage de la qualification Qualipac.

Pour en savoir plus exit_to_app