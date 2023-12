HIMACS Sanremo comme hôte d’accueil de l'Emser ThermenHotel en Allemagne

L'Emser ThermenHotel de Bad Ems est situé dans le paysage idyllique de la rivière Lahn, à côté du spa Emser Therme, relié par un couloir en verre, permettant aux clients de rejoindre les installations en peignoir. Pour cet hôtel 4 étoiles, le cabinet d'architectes 4a Architekten a conçu un bâtiment d'une superficie brute de 7 070 m2. 84 chambres doubles, des salles de conférence, un restaurant et deux bars - dont le Sky Lounge au dernier étage - sont répartis sur quatre niveaux.

Le nouveau bâtiment allongé s'intègre harmonieusement dans le site étroit. Pour l'élément principal de la conception, 4a Architekten a choisi la forme d'un galet de rivière. Cela confère au bâtiment des caractéristiques douces et fluides. Ce concept se reflète dans l'aménagement intérieur, dominé par des formes arrondies et des couleurs discrètes.

La décoration intérieure présente des éléments naturels tels que le chêne associé au cuir de couleur cognac et à l'élégant velours dans les tons verts et bleus, qui s'intègrent parfaitement à l'hôtel 4 étoiles.

4a Architekten s'est associé à Appia Contract, de Dietersburg/Peterskirchen en Bavière, pour garantir une mise en œuvre parfaite. Leur partenaire, spécialisé dans les projets hôteliers, a pris en charge l'ensemble de la construction intérieure, de la décoration et de l'ameublement des 84 chambres, y compris les salles de bains, ainsi que les travaux de menuiserie et l'ameublement des espaces publics. Cela se concrétise par des concepts de chambres bien pensés et des matériaux de luxe aux couleurs à la fois raffinées et vives.

Le hall d'entrée de l'hôtel est dominé par l'impressionnante réception, entièrement réalisée en HIMACS, dans la teinte Sanremo de la collection Marmo & Aurora. L'aspect du matériau, qui présente un effet marbré très tendance en gris et en noir, a immédiatement convaincu 4a Architekten : " Notre partenaire, Appia Contract, a introduit HIMACS dans le projet. L'effet marbre donne au comptoir un aspect dynamique et crée une belle connexion avec la surface du sol. En outre, les joints sont pratiquement invisibles avec HIMACS, ce qui donne un effet de continuité. L'impression monolithique était très importante pour nous - le résultat est au rendez-vous ", déclare l'architecte Jonas Straß, chef de projet chez 4a Architekten.



HIMACS, composé de minéraux, d'acrylique et de pigments naturels, permet de créer une surface lisse, non poreuse et sans joints visibles, répondant aux normes les plus élevées en termes de qualité, d'esthétique, de finition, de fonctionnalité et d'hygiène.

Grâce à sa durabilité, le matériau est particulièrement adapté aux surfaces fréquemment utilisées dans les zones à fort trafic et - combiné avec des canapés en cuir brun, des chaises en velours vert foncé et des panneaux en bois - il crée une atmosphère chaleureuse, confortable et invitante dans les halls d'entrée, où les clients se sentent bien accueillis et bien traités.

Le salon voisin, au rez-de-chaussée, présente également le matériau Solid Surface HIMACS dans la teinte Sanremo, utilisé pour le comptoir d'un bar ouvert. Le concept de couleur ainsi que la composition textile du hall d'entrée se poursuivent dans le salon.

En outre, le plafond sombre, le mobilier informel, le feu ouvert et l'étagère à livres - qui sert également de séparation - créent une atmosphère cosy. C'est l'endroit idéal pour prendre un verre le soir et poursuivre la journée dans un cadre décontracté.

Crédits Photos : © David Matthiessen