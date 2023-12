Hitachi Cooling & Heating révolutionne la régulation des systèmes DRV

Un nouveau contrôleur au design unique

Ce que l’on remarque en premier en découvrant la nouvelle télécommande « PC-ARFG2-E / EB »* dédiée aux unités intérieures DRV, c’est son design unique, très probablement le plus abouti du marché.

En développant ce contrôleur, Hitachi Cooling & Heating souhaitait répondre à un besoin grandissant du marché tertiaire pour des équipements sans compromis, qui se veulent à la fois techniques et esthétiques.

Disponible en blanc ou en noir, cette nouvelle télécommande filaire s’adaptera parfaitement à tous les types d’intérieurs. Dotée d’un grand écran couleur LCD 4,3 pouces de très haute qualité, elle intègre également des touches tactiles ultra précises.

Une ergonomie et une connectivité incomparable

Deuxième atout de la nouvelle télécommande Hitachi : sa simplicité et son ergonomie.

Au-delà d’un « beau » produit, c’est également une interface accessible à tous. Que l’on soit utilisateur final, installateur, technicien, station technique, ... l’utilisation est toujours fluide et efficace.

Avec des menus et symboles clairs, il n’a jamais été aussi simple de naviguer dans la structure d’un contrôleur et de créer, en toute simplicité, une atmosphère agréable et personnalisée.

Pour le client final : Pour l'installateur : Affichage des consommations,

Programmation hebdomadaire,

Mode hôtel (accès simplifié aux fonctions). Mise en service simplifiée (mode test),

Codes défaut détaillés,

Explication détaillée des fonctions optionnelles.

Et ce n’est pas tout, car la connectivité est également intégrée en standard dans la nouvelle télécommande « PC-ARFG2-E / EB », via une puce NFC et l’application mobile airCloud Tap. Une technologie unique qui fournit une aide précieuse sur tous les chantiers : de la préparation, à la mise en service, en passant par la maintenance et l’après-vente.

Contrairement aux autres technologies traditionnelles n’offrant qu’un simple prolongement de la télécommande sur smartphone, la technologie NFC de la nouvelle télécommande Hitachi apporte une réelle plus-value.

« Plus qu’un simple gadget, la connectivité doit avant tout répondre à un vrai besoin. Chez Hitachi Cooling & Heating, nous pensons que la technologie a pour objectif premier de simplifier et faciliter le quotidien de nos clients. Et c’est avec cette philosophie que nous avons pensé et conçu airCloud Tap. Une application qui révolutionne le quotidien des installateurs et mainteneurs, en leur faisant économiser un temps considérable sur site. ». Maximilien Fontaine, Chef de marché Petit tertiaire & Régulation Hitachi Cooling & Heating France

airCloud Tap – La technologie NFC sans contact, au service de la rapidité

Avec airCloud Tap*, finis les paramétrages complexes, les boutons et les dips switchs. Fiable, facile et ergonomique, cette technologie unique permet une configuration 4 fois plus rapide des systèmes DRV.

Grâce à cette nouvelle application mobile, il suffit d’approcher son smartphone d’une télécommande filaire « PC-ARFG2-E / EB » ou du logo NFC des nouvelles unités extérieures DRV air365 Max pour démarrer la configuration des paramètres.

Une fois la configuration terminée, celle-ci pourra être enregistrée et dupliquée à l’ensemble des autres unités extérieures et télécommandes intérieures, par simple contact NFC.



Un véritable atout pour les projets comportant de nombreuses pièces similaires tels que les hôtels, écoles, bureaux, hôpitaux...

Au-delà du gain de temps généré par la fonction copier/coller des paramètres, airCloud Tap offre également aux professionnels de nombreux autres avantages tels que le test de fonctionnement, la sélection des sorties externes/internes et plus d’une centaine de paramètres d'installation, de l'essentiel à l'optimisation la plus fine.

Une sécurité totale

Pour des raisons de sécurité, la télécommande « PC-ARFG2-E / EB » est par défaut verrouillée à l’interaction NFC. Un certain nombre de réglages sensibles ne peuvent également pas être traités directement par airCloud Tap.



Dans l'application, un accès limité aux paramètres critiques de mise en service et de maintenance est uniquement fourni au personnel autorisé, avec une protection par mot de passe.

Une télécommande et application primées

Grâce à son design élégant et moderne, le contrôleur « PC-ARFG2-E / EB » a reçu un prix européen du design produit, un Red Dot Award et un iF Design Award. Ces deux derniers récompensant l'esthétique élevée et le design intuitif du produit.



L'interface de l'application airCloud Tap a également reçu un UX Design Award pour son excellente prise en charge des travaux du génie climatique.

* La télécommande PC-ARFG2-E / EB et l’application airCloud Tap sont actuellement compatibles avec la gamme DRV air365 Max.

