Paysalia 2023, Alkern présente un éventail de nouveautés dédiées au drainage et à l’aménagement extérieur

Coliséa : une nouvelle dalle à la grande diversité de mises en œuvre possibles

Avec son aspect travertin authentique, la nouvelle dalle en pierre reconstituée Coliséa (dimensions 60 x 60 x 4 cm) est résistante au gel et antidérapante. Son épaisseur autorise une mise en œuvre sur plots, source de compétitivité pour un chantier exécuté facilement et rapidement. Notons toutefois qu’elle peut aussi s’effectuer en pose collée ou sur lit de sable/gravillons. De couleur Miel clair, Coliséa se veut carrossable (véhicules légers, charge < 0,9 tonne par roue) lorsque sa pose est réalisée sur sable ou gravillons. Prix public indicatif 2024 de 53,24 euros HT le m².

Paysalia sera aussi l’occasion pour Alkern de dévoiler des références de dalles déclinées en épaisseur de 3,6 cm seulement mais revendiquant une classe T7. Des solutions, sources de moins de pénibilité et d’une pose sur plots possible, comme Abbaye (50 x 50 cm), Pierre du Lot (50 x 50 cm), Luna (50 x 50 cm) ou encore Rustique bullée (40 x 40, 50 x 50 cm) qui revendique par exemple un gain de poids de 23 % vs l’épaisseur de 4,5 cm.

Quadro : une nouvelle dalle drainante à engazonner ou engravillonner

La nouvelle dalle Quadro, signée Alkern, prend logiquement place au sein de la gamme O’, une offre 100 % naturelle et recyclable, destinée à la voirie drainante et à l’aménagement urbain. De forme carrée (40 x 40 x 10 cm), drainante, la dalle Quadro peut, au choix, être engazonnée ou engravillonnée. Son design original permet d’ailleurs de maximiser la surface engazonnée (75 %) pour accroître l’effet végétalisation. De classe de charge BC3, correspondant aux prescriptions techniques « produits en béton pour pavages drainants (PT126) », les dalles Quadro (6,25 au m²) sont disponibles en coloris Gris. Les dalles Quadro sont commercialisées à partir de 34 euros.

Le Kit margelles de piscine, une offre dévolue aux professionnels de la piscine

Solution simple, économique, mais également source de gain de temps, le concept lancé en 2022 de kits Margelles de piscine Alkern confirme son succès. Dédiées à l’aménagement des bords de piscine, ces réponses clé en main regroupent un ensemble complet (margelles, angles et produits de mise en œuvre), correspondant aux dimensions d’une grande majorité de bassins comme de couloirs de nage (4 x 8 m, 3 x 9 m et 5 x 10 mètres). Soulignons aussi qu’Alkern propose depuis 2023 de nouvelles dimensions pour cette offre, avec des kits en 3 x 6 et 3 x 7 m. Enfin, rappelons que ces Kits sont livrés sous seulement 15 jours, source de trésorerie libérée et de gestion des stocks évitée.

Signature : les nouveaux nuancés Alkern, version vieillie ou classique

Alkern lance également une nouvelle gamme de pavés en béton, travaillée en version vieillie ou classique. Proposés en format de 15,2 x 15,2 cm pour une épaisseur de 6 cm (soit 43,28 unités par m²), les pavés Signature se posent sur lit de sable et disposent de 2 côtés munis d’écarteurs, ce qui assure notamment la réalisation de joints calibrés, pour une esthétique parfaite. De superbes réalisations, pensées et dessinées pour se fondre dans un décor élégant et raffiné permettant de créer des motifs linéaires aux nuancés naturels.

Précisons, de plus, que ces pavés Signature se déclinent en trois nuances inédites et harmonieuses d’Ambre Doré, d’Onyx Nuancé et de Terre Ombrée. Et comme toujours chez Alkern, s’ils revendiquent résistance au gel, au salage (Classe B et D), à l’abrasion (classe H), ils revendiquent aussi un effet antidérapant notoire. Les pavés Signature (138 kg au m²) peuvent être carrossables par des véhicules légers (classe T5). Enfin, les pavés Signature sont commercialisés à partir de 31,83 euros HT euros le m² pour la version classique et de 38,33 euros HT le m² pour le vieilli.

Signature Vieilli Terre Ombrée

Photo à la une : Pavé Signature Classique coloris Terre Ombrée

