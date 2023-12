Profils Systèmes accueille deux nouveaux partenaires labellisés « Menuisier certifié »

C’est ainsi qu’en 2023, 56 « Menuisiers certifiés Profils Systèmes » se répartissent sur 90 points de vente. Parmi les derniers adhérents, Fabrice Cazzitti de la société Marie Barrault Aluminium à Portes-lès-Valence (26) et David Plissoneau de l’entreprise Sojag en Guadeloupe témoignent de la pertinence d’appartenir à ce réseau.

Société Marie Barrault Aluminium - Fabrice Cazzitti

Créée en 1984 en Ardèche sous l’appellation Sofath Alu, cette entreprise familiale a été dirigée pendant plus de 20 ans par Marie Barrault, qui a fini par lui donner son nom, avant de la céder en holding, Fabrice Cazzitti la rachetant à son tour il y a 3 ans.

Dès l’avènement de sa société, spécialisée notamment dans les vérandas, Marie Barrault entend privilégier une matière première de qualité en travaillant avec Profils Systèmes. Elle a donc été l’une de ses premières clientes et Fabrice Cazzitti a fait sienne cette fidélité. Au-delà de la qualité reconnue des solutions en aluminium Profils Systèmes, il a choisi d’adhérer au label en 2023 pour bénéficier d’une dynamique en marketing et communication. Il explique, en effet, que « plus d’une véranda sur deux dans la région a été conçue par Marie Barrault. C’était une excellente commerciale et tout fonctionnait, à l’époque, par le bouche-à-oreille. Elle travaillait en capitalisant sur sa réputation et sur photos, sachant qu’à chaque véranda posée, elle convenait avec le propriétaire de pouvoir emmener de futurs acheteurs voir et toucher le produit... Aujourd’hui, cette approche n’est plus possible. Le fait que Profils Systèmes me propose un showroom, un module de démonstration avec, par exemple, un carport intégré à une pergola est un vrai plus !

D’autant que contrairement à beaucoup de concurrents, mon entreprise fabrique près de 80 % de ce que l’on vend. Ce qui nous permet de faire valoir concrètement notre expertise à monter un coulissant 3 vantaux, des portes et fenêtres, des volets roulants, des pergolas bioclimatiques...

M’appuyer sur le réseau des Menuisiers Certifiés Profils Systèmes me permet également de toujours me positionner avec justesse et pertinence sur un secteur en évolution. En effet, le marché de la véranda s’est transformé, avec un tournant affirmé post covid. Avant, la véranda était envisagée comme un endroit que l’on fleurissait et que la fameuse ménagère de moins de 50 ans s’offrait une fois sa résidence principale intégralement financée. Désormais, la conjoncture économique fait que ce budget est plus souvent alloué pour aider les enfants ou petits-enfants. Par ailleurs, une nouvelle clientèle émerge, plus jeune, plus incisive, qui envisage la véranda comme véritable pièce à vivre pour agrandir l’habitat et va sur le net pour comparer, faire le tour de tout ce qui existe et établir des devis... Le fait d’être référencé sur le site Profils Systèmes, de bénéficier de campagnes de marketing, d’être formé à conquérir de nouveaux clients, à parler de soi et de son savoir-faire, à occuper le terrain... se révèlent donc de véritables atouts. »

Entreprise Sojag - David Plissonneau

Sojag, spécialisée dans la fabrication de menuiseries aluminium à Baie-Mahault, en Guadeloupe, depuis 1967, est également, à l’origine, une entreprise familiale. Son gérant depuis 2020, David Plissonneau, a enclenché une collaboration étroite avec Profils Systèmes à l’occasion d’un important chantier de rénovation de 200 logements sociaux. Seuls les coulissants de Profils Systèmes affichaient la performance AEV (air eau vent) attendue par la maîtrise d’œuvre et ont permis à l’entreprise Sojag de remporter l’appel d’offres. David Plissonneau est également séduit par l’assistance technique proposée par Profils Systèmes via son Bureau d’Études. Et ce, tant en amont des chantiers, dès lors qu’il s’agit d’apporter une réponse qui n’est pas courante, comme une fois les marchés obtenus. Par exemple, Profils Systèmes peut préconiser des commandes sur-mesure de profilés en 4 mètres de long (au lieu des 6 mètres usuels), générant un taux de perte plus faible et permettant de gagner en compétitivité.

De même, l’implantation en local de Profils Systèmes grâce à sa plateforme logistique et son show-room situés dans le port autonome de Baie Mahault permettent d’optimiser la gestion des stocks, les profilés et accessoires étant immédiatement disponibles, et ce, en deux coloris. Elle dispose depuis 2021 d’un service de pré-usiné. À noter que Profils Systèmes développe des produits spécifiques pour les besoins et les exigences du marché caraïbes dont les gammes froides de coulissants, frappes et portes Dzao®, la jalousie Trinidad®.

Récemment labelisé « Menuisier certifié Profils Systèmes », David Plissonneau confie que « la visibilité offerte grâce à l’aménagement d’un showroom présente l’avantage de se différencier par rapport à la concurrence. D’autre part, les conventions organisées offrent la possibilité d’échanger avec des confrères sur notre métier, de même que les formations proposées et l’accompagnement mis en place permettent de nous sentir moins isolés à l’échelle de la Guadeloupe. »

