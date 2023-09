Hitachi Cooling & Heating s’affiche en grand dans toute la France

Une campagne ambitieuse, à grande échelle

Construite en deux phases, cette campagne sera tout d’abord déployée dans 17 villes françaises, sur une semaine, à partir du lundi 11 septembre 2023. Au total ce sont plus de 560 panneaux d'affichage, stratégiquement sélectionnés dans des endroits clés, qui revêtiront les couleurs d’Hitachi, afin de garantir à la marque un impact significatif et une visibilité maximale.

Suivra ensuite un affichage vidéo dans les 9 principales gares du pays à partir du lundi 16 octobre 2023. Cette fois-ci, Hitachi et sa pompe à chaleur Yutaki H seront visibles sur plus de 200 écrans, pendant deux semaines.

Cette campagne ambitieuse vise à faire connaitre et sensibiliser le grand public à l'engagement continu de la marque Hitachi dans le développement de solutions de chauffage durables et économiques.

Avant d’entrer dans la période hivernale, dans un contexte inflationniste général et l’inquiétude grandissante des français au sujet de leur pouvoir d’achat, cette opération de communication a également pour vocation de valoriser et présenter la pompe chaleur comme « LA » solution d’avenir en matière de chauffage.

Enfin, au travers d’un visuel sobre et travaillé, Hitachi souhaite aussi valoriser son positionnement « premium » et mettre en avant les deux principaux atouts de la marque que sont la qualité et l’innovation. Depuis toujours, Hitachi Cooling & Heating est synonyme de progrès technologique et de qualité. L’ensemble des produits commercialisés par la marque sont à la fois performants, fiables et robustes.

Pour en savoir plus exit_to_app