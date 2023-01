Huile bois naturel & amande : les deux nouvelles finitions huilées de la maison Panaget

La Maison Panaget n’a de cesse de se renouveler, toujours, en puisant son inspiration dans la beauté spontanée et inépuisable de la nature… Elle nous le prouve, cette fois-ci encore, en déclinant sa Collection Diva, parquet contrecollé monolame à lames larges, dans deux nouvelles finitions : Huile Bois naturel & Amande.

Huile Bois naturel est l’équivalent de son best-seller Bois flotté (vernis mat) en finition huilée. Les nuances de bois sont mises en valeur pour signer l’authenticité du parquet et offrir des sols encore plus naturels. Avec la finition Amande, au nom évocateur de douceur et de raffinement, les singularités du bois sont sublimées par une patine naturelle et un veinage légèrement blanchi. Focus sur ces nouveautés dont les déclinaisons du bois créent des décorations stylées et apaisantes.

La finition huile bois naturel totalement en phase avec notre époque

En France, les clients de la côte atlantique férus de la finition Bois Flotté demandaient une version huilée pour des effets de matière encore plus naturels et pour une meilleure réparabilité (micro-rayures liées au sable par exemple). À l’export et plus précisément en Suisse et en l’Allemagne, où la consommation en parquet huilé est plus importante qu’en France, les clients exprimaient le souhait de disposer d’une huile « invisible » afin de jouer sur toutes les singularités du bois : fentes, veinages et nervures. C’est chose faite puisque Huile Bois naturel, une nouvelle exclusivité Panaget, offre assurément un support idéal à toutes les idées d’ambiances.

Chêne Zenitude Amande, Diva 139

Une atmosphère chalet de montagne sublimée

par l’aspect chaleureux du coloris Amande.

La finition amande pour une intimité retrouvée à la maison

Cette coloration huilée légèrement blanchie, discrète et subtile, capte la lumière, sans brillance, et donne de l’ampleur au volume tout en procurant une indéniable sensation de confort. Pour un art de vivre chaleureux et authentique, rien de tel que les charmes naturels du chêne combinés à la nouvelle finition Amande. C’est un bel exemple d’innovation. Et c’est surtout le résultat d’un savoir-faire acquis depuis plus de 90 ans par la Maison Panaget !

Entretenir et rénover son parquet

La finition huilée Panaget, qui conserve tout l’aspect naturel du bois, est obtenue grâce à une huile d’imprégnation ; sa formulation offre une protection efficace et durable du parquet aussi bien contre les rayures et les abrasions que les taches et les salissures.



Facile d’entretien, il suffit d’un simple passage au savon sur les zones sollicitées pour que le parquet retrouve tout son éclat. Afin de garantir l’aspect esthétique du parquet dans le temps, il est très important d’adapter l’entretien à son utilisation et de respecter les précautions d’entretien.

Photo à la une :Chêne Zenitude Huile Bois naturel, Diva 184.

Face à la mer, une maison de vacances qui exalte la douceur de vivre pour une parenthèse enchantée.

Pour en savoir plus exit_to_app