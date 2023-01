Keepéo, partenaire de vos Dossiers des Ouvrages Exécutés

Keepéo, plateforme collaborative, permet de gagner du temps sur la conception du DOE et sur sa transmission aux différentes parties prenantes.

Souvent la conception du Dossier des Ouvrages Exécutés peut s’avérer être une tâche difficile et chronophage pour les entreprises qui la réalisent. Dans certains cas, les entreprises spécialisées n’ont pas connaissance de l’existence du dossier ou bien des documents à y faire figurer.



Dans une logique de problématique métier, la plateforme Keepéo a été pensée par et pour des personnes du secteur du bâtiment. Dans ce sens, Keepéo permet la réalisation rapide des DOE et de manière qualitative.



Avec Keepéo, vous aurez accès rapidement en ligne aux différents documents à fournir et de façon à rendre son utilisation facile, la fonctionnalité glisser/déposer a été ajoutée. En 1 clic vous pourrez y ajouter vos documents et par la suite les faire valider par les différents intervenants.



Par ailleurs, la plateforme permet également d’automatiser la mise en page des DOE. Ainsi, vous aurez la satisfaction à chaque utilisation d’avoir un DOE conforme et en cohérence avec votre travail.

Vous pourrez vous différencier des autres entreprises en rendant un DOE de qualité !



Une fois votre dossier constitué, vous pourrez le transférer au format PDF ou .ZIP aux entreprises qui vous le demandent. L’accès en ligne sur la plateforme est rapide et sécurisé, avec deux Data-Center basés en France.



Keepéo c’est aussi l’assurance de pouvoir retrouver l’information en ligne et rapidement pendant 10 ans (renouvelable). La plateforme dispose également d’un moteur de recherche puissant pour pouvoir retrouver une fiche technique ou bien réutiliser celle-ci dans un autre DOE.

