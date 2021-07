Iboco lance son configurateur 3D pour faciliter la configuration des équipements de postes de travail

Marque experte en cheminement de câbles, Iboco apporte son savoir-faire dans le domaine des bâtiments tertiaires pour répondre aux besoins croissants de modularité et de connectivité. La gamme TerCia apporte des solutions adaptées pour équiper les postes de travail : goulottes d'installations, appareillages, colonnes, colonnettes, nourrices et boîtes de sol.

Pour configurer TerCia, Iboco lance un configurateur 3D pour les installateurs, distributeurs et bureaux d'études. Grâce à cet outil, l'utilisateur peut définir ses produits en amont, visualiser le rendu et obtenir sa configuration complète. Il obtient en quelques clics la liste des composants nécessaires pour fournir à son client un équipement adapté à son besoin et conforme aux normes en vigueur.



L'utilisateur accède au configurateur sur le site iboco.fr/outils/configurateur-3d. Il choisit tout d'abord le produit qu'il souhaite équiper : colonnes, colonnettes, nourrices ou boîtes de sol. Ensuite il sélectionne les éléments qui composeront son équipement, en fonction des dimensions de la pièce, de l'arrivée des câbles (au sol ou au plafond), du nombre de postes à équiper, etc.

La configuration intuitive s'effectue par une simple opération de glisser-déposer. On ajoute sur l'équipement choisi les prises de courant fort et VDI (voix données images) - selon les quantités et coloris souhaités. L'utilisateur visualise au fur et à mesure le résultat de sa configuration par une vue à 360°.



Selon la colonne, la boîte de sol ou la nourrice choisie, le configurateur limite automatiquement l'ajout de composants. Un système de couleur permet à l'utilisateur de vérifier s'il peut, ou pas, ajouter un composant.



Pour garantir le respect des normes en vigueur, l'outil ajoute systématiquement les équipements de protection nécessaire (jonction, etc).



Une fois la configuration terminée, l'utilisateur récupère la liste complète des composants qui lui permettra de consulter et/ou commander auprès du distributeur - sans risque d'oubli.



Enfin, il est possible de récupérer chaque configuration par le biais d'un numéro d'identification unique.

Distribuer l'énergie dans les bureaux avec Tercia

Par un faux plafond ou un plancher technique, Iboco répond à tous les besoins de cheminement avec la gamme complète de colonnes, colonnettes, nourrices et boîtes de sol Tercia. Faciles à mettre en œuvre, celles-ci permettent d'apporter des solutions de connexion au plus près des utilisateurs, par simple clipsage. Afin de s'adapter à chaque atmosphère, la gamme TerCia est personnalisable en couleurs, en dimensions et peut aussi être précâblée en usine.

3 sites de production, une même exigence de qualité

Sur les trois sites européens de la marque, toutes les solutions sont conçues, testées et produites dans le respect de normes de qualité les plus strictes. Elles sont donc soumises à des contrôles rigoureux qui ont fait la réputation d'Iboco depuis plus de 40 ans. Ses usines disposent d'un système de management de l'environnement conformément à la norme ISO 14001, visant à réduire leur consommation d'énergie, d'eau et de matières premières.