L’incroyable transformation de la Tour Pleyel

Livrée en 1973, l’ancienne tour de bureaux de 40 étages à l’allure caractéristique a été transformée en un ensemble mixte où s’est glissé un établissement hôtelier. Ce tour de force a été réalisé par l'architecte Sretchko Markovic de 163 ateliers et Axel Schoenert architectes. Après des travaux conséquents de réhabilitation lourde, H4 Hotel Wyndham a vu le jour et constitue désormais un nouvel emblème pour Saint-Denis. Inauguré en juin 2024, juste avant les Jeux Olympiques de Paris, le projet a été porté par Pleyel Investissement. Il a été piloté par la Financière des Quatre Rives (FQR) et géré par le groupe hôtelier allemand H-Hotels.

Un emplacement stratégique, une forme distinctive, un intérieur soigné et des services variés, il s’agit de H4 Hotel Wyndham, le nouvel hôtel qui participe à la mutation non seulement d’un quartier mais d’un territoire entier. Situé au cœur des sites qui ont accueilli les Jeux Olympiques de Paris 2024, l’ensemble à usage mixte vieillissant était devenu obsolète. Après d’importants travaux de curage, de désamiantage et de déconstruction, le projet contient aujourd’hui un centre des conventions au rez-de-chaussée, des bureaux et des espaces verts. Si la forme pyramidale de la tour a été conservée, un étage en structure métallique, lui, a été annexé. Par ailleurs, l'hôtel de 40 étages compte 697 chambres qui ont été agencées avec goût. L'établissement s'adresse à une clientèle qui compte les hommes d’affaires. Pour les attirer, il met l’accent sur le centre de convention de 10 000 m², doté d'une salle plénière de 1 200 places. Au total, ce sont 15 salles de réunion, pouvant accueillir plus de 2 600 personnes qui composent le centre. Pour parfaire l’offre, un parking privé de 245 places pour les véhicules a été créé, il concerne notamment les voitures électriques ainsi que les vélos.

©Juan Jerez



L’agence Axel Schoenert architectes, établie à Paris, a été mandatée pour réaliser l’architecture d'intérieur de l'hôtel. Rappelant l'histoire industrielle et manufacturière du quartier Pleyel, elle a marié avec tact l'architecture des années 1970 aux influences contemporaines de Saint-Denis en utilisant le métal, l’acier, le bois ainsi que le verre. Il en résulte un ensemble cohérent qui octroie une nouvelle identité à la tour. Le lobby de l'hôtel se dote ainsi d’une décoration à caractère industrielle et de grandes baies vitrées. Par ailleurs, les architectes ont réalisé une extension en structure métallique qui a pu être intégrée au hall d'entrée, qui a été imaginé comme un espace vaste, en assurant une ouverture sur la ville. Un petit espace rose bonbon non loin de l’entrée servira de pop-up store vendant des produits comestibles, de préférence locaux et français.

©Juan Jerez

L'hôtel propose cinq types de chambres, qui vont de 21 à 38 m², en plus d’une suite présidentielle de 129 m², située au 37ème étage. L’agencement et le choix des matériaux est tel que les clients se sentent comme chez eux. Entre les murs texturés, le sol façon parquet et des salles de bain ouvertes, le choix est varié. Rappelons que le carrelage des salles de bain fait un joli clin d’œil à celui utilisé à l'entrée de l'immeuble. Quatre restaurants ouverts aux clients et aux habitants du quartier servant une cuisine française traditionnelle complètent l’offre hôtelier. Ils se trouvent au sein du centre de convention, au rez-de-chaussée, ainsi qu’au deuxième et troisième étage. De même, au 38ème étage, l’agence d’architecture a installé une salle de sport et de yoga de 192m². Au 40ème étage prend place un sky bar qui offre de magnifiques perspectives sur Paris et la région. Équipé d'un grand bar central, l’ensemble se caractérise par son revêtement en mosaïque couvrant le sol et servant à délimiter les espaces. Pour sa décoration, il a été opté pour des chaises et fauteuils aux tons verts, jaunes et oranges, ainsi que des lustres en laiton. Un univers feutré et élégant qui fait la différence.

©Axel Schoenert architectes



La tour se dote également d’une piscine panoramique - la plus haute de France, perchée à 140 mètres de haut. Elle a été aménagée dans une cuve qui servait autrefois de chaufferie pour les bureaux. Non loin de là se trouve une imposante dalle de béton qui sert à aménager une scène pour l'organisation de concerts. Tout a été minutieusement étudié, conçu, manipulé et exécuté pour que la tour entame une nouvelle vie. Soulignons que c'est la première fois que H-Hotels possède une adresse en France. Cette dernière se trouve dans un quartier en pleine mutation et ne sera probablement pas la dernière. D’autres établissements pourraient voir le jour dans d’autres pays. D’ici-là, la Tour Pleyel brille tel un totem dans le ciel.

Sipane Hoh

Photo de une : ©Juan Jerez