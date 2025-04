iD Comfort Acoustic : lames et dalles vinyles décoratives

iD Comfort Acoustic, nouveau revêtement de sol modulaire en pose libre est spécialement conçu pour répondre aux enjeux de rénovation dans les environnements de logement collectif. Cette solution de sol en lames et dalles vinyles propose un choix de 25 décors et combine des performances avancées : facilité d'installation, performance acoustique exceptionnelle et durabilité.