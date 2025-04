Le best-seller de la collection, l’Energy 72/38, présente une transmission lumineuse de 72 % et un facteur solaire de 38 %, il réduit les apports solaires excessifs en été tout en permettant de bénéficier de gains de chaleur passive en hiver. Ce vitrage est particulièrement adapté aux bâtiments à forte exposition solaire et diminue les besoins en chauffage et en climatisation, contribuant ainsi à une meilleure gestion énergétique.

Certifié Cradle to Cradle Silver, une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) est disponible sur le site l’INIES pour le double vitrage muni d’un verre Energy.

Ce verre est fabriqué en Belgique par le Groupe AGC et est distribué par le réseau de miroiteries Glastetik en France.

