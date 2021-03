Le système KETANCHE, composé d’une résine SANS SOLVANT ET SANS ODEUR, est non limité par une DPU. Ce système s’utilise en neuf et en réhabilitation en revêtement de sol à film mince sur supports béton et chapes. Il assure une IMPERMÉABILISATION CONTINUE ET CIRCULABLE des sols de parking, d’ateliers, à usage privatif, public.

Il peut assurer l’imperméabilisation des cuvelages ou de locaux humides avec possibilité de finition esthétique. Il assure également l’imperméabilisations de façades, avec possibilité de finitions esthétiques variées par projection sur le film KETANCHE d’agrégats de pierres naturelles.

Le système KETANCHE peut être appliqué manuellement au rouleau ou par projection avec un pistolet à peinture ou une pompe airless monocomposant. Avantages : Faible viscosité - Pénétration maximale dans les pores du support

Faible consommation : épaisseur du film de 100µ à 300µ

Forte adhérence au béton : >3,8 MPa

Facilité de préparation, application et nettoyage

Possibilité de finitions esthétiques variées Mise en oeuvre :



Application par projection ou au rouleau : 150 ou 300 g/m² sur support exempt de produit de cure, graisse ou autres agents polluants.



Finitions possibles : translucide pour imperméabilisation de structures béton exposées à des agressions salines

colorée

aspect pierre ou aspect métallique