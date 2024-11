Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Europe des projets architecturaux et urbains annonce le lancement d’une consultation architecturale internationale pour transformer 10 quartiers prioritaires en France. Présentation.

La consultation internationale « Quartiers de demain », qui s’inscrit dans le plan « Quartiers 2030 », présenté par le président Emmanuel Macron il y a un an, s’apprête à être lancée.

À partir du 8 novembre, des équipes pluridisciplinaires et internationales composées d’architectes, urbanistes et paysagistes sont appelées à candidater pour réhabiliter et transformer 10 quartiers prioritaires situés en France.

En janvier 2025, 30 équipes seront sélectionnées, soit 3 par site. Lors d’une seconde phase, les habitants seront consultés, et une équipe par projet sera retenue d’ici octobre 2025 et se verra confier un contrat de maîtrise d’œuvre.

10 projets pour 10 quartiers prioritaires français

La France compte 1 362 quartiers prioritaires qui accueillent pus de 5,3 millions d’habitants. Dans le cadre de ce projet, 10 quartiers ont été désignés par les préfets de région et les collectivités territoriales. Ils sont situés à Marseille, Sedan, Corbeil-Essonnes, Caen, Le Mans, Lodève, Colmar, Pessac, Manosque et Coulommiers.

Pour ces quartiers, différents projets sont envisagés, parmi lesquels : la réhabilitation de tours d’immeubles, la création d’une coulée verte, ou encore l’aménagement d’espaces verts délaissés. Les projets devront s’adapter aux spécificités de chaque quartier.

L’objectif à terme : améliorer le cadre de vie, tout en intégrant la transition écologique et l’adaptation au changement climatique, mais aussi identifier des initiatives réplicables à plus grande échelle.

Ce programme est conduit en partenariat avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), la Cité de l’architecture et du patrimoine, le Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) et la Banque des territoires.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock