Imprimantes à cartes plastiques : des badges personnalisés en un clic pour entreprises et commerces

Des outils simples à utiliser

Au fil des années, les imprimantes à cartes plastiques ont connu une révolution, tant au niveau de leur conception que de leurs fonctionnalités. Cette évolution a été marquée par une amélioration significative de la compacité et du design du matériel, ainsi que par une simplification de leur utilisation. En effet, les logiciels de personnalisation sont désormais conviviaux, offrant aux utilisateurs la possibilité de créer et d'imprimer des cartes personnalisées en quelques clics seulement.

Grâce à la baisse des prix de ces solutions d'impression autonomes et à leur simplicité d’utilisation, un nombre croissant d'entreprises et de commerces, des clubs de sport aux grandes entreprises, y ont accès.

Des modèles adaptés à chaque besoin

Que ce soit pour les petites boutiques ou les grandes institutions, il existe un modèle d'imprimante à cartes plastiques adapté à chaque besoin. Des solutions simples et abordables pour les commerces de proximité aux modèles haut de gamme pour les environnements sensibles comme les centrales nucléaires, ces imprimantes offrent des avantages en termes de commodité, de sécurité et de développement commercial.

Badges d'employés et d'accès : les imprimantes disponibles chez Elliaden permettent la création de badges d'identification et d'accès HID pour les employés, grâce à des technologies sans contact telles que le RFID ou le NFC.

Cartes de fidélité et cartes cadeaux : personnalisation facile et rapide de ces cartes, renforçant ainsi l'image de marque de l'entreprise.

Cartes de membre et badges visiteurs : les clubs, associations et entreprises peuvent bénéficier de l'impression de cartes de membre et de badges visiteurs.

Quelle imprimante à badge choisir ?

Choisir la bonne imprimante à badge dépend principalement des besoins spécifiques de son entreprise ou institution. Des questions clés telles que le volume d'impression annuel, la vitesse d'impression requise, la nécessité de l'impression couleur ou monochrome, ainsi que les options d'encodage des puces sans contact ou des pistes magnétiques doivent être prises en compte.

Par exemple, pour une petite entreprise avec des besoins d'impression occasionnels, une imprimante compacte et abordable comme la Zebra ZC100 pourrait convenir, tandis que pour une grande organisation nécessitant des badges sécurisés HID avec des options avancées de personnalisation, la ZXP serie9 de Zebra pourrait être plus adaptée.

L’expertise Elliaden

Fondée il y a 18 ans en France, Elliaden est une entreprise spécialisée dans le conseil et la distribution de badges d'accès RFID ainsi que de systèmes d'impression de cartes, provenant des plus grands fabricants mondiaux. Elliaden offre des solutions complètes pour l'identification des personnes, de la conception des badges à l'installation des systèmes sur site, en passant par la formation et le support technique.

Elliaden.com propose les meilleures marques d'imprimantes à cartes plastiques, dont Evolis, Zebra, Matica, Fargo, Datacard, et Magicard. Chaque marque offre une variété de modèles avec des caractéristiques spécifiques pour répondre à tous les besoins, que ce soit pour les salles de sport, les écoles, les administrations publiques, les hôtels, les associations ou les commerces.