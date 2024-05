Le groupe Joris Ide investit massivement au cœur de la Bretagne

C’est à Saint-Caradec, au cœur de la Bretagne, que le groupe européen Joris Ide a choisi d’étendre son activité. Ce développement stratégique permettra au leader de la fabrication de tôles profilées de renforcer sa présence dans le quart Nord-Ouest de la France, répondant ainsi plus rapidement aux demandes de ses clients.

L’usine actuelle, qui fête son 30ème anniversaire, fabrique déjà plus de 23 000 tonnes de produits par an. Une extension de 800m² viendra renforcer cette capacité de production existante pour permettre à Joris Ide de fabriquer localement des éléments de façades métalliques.

Avec un maillage territorial fin, l’entreprise optimise les distances parcourues par ses produits, un enjeu essentiel pour maîtriser les émissions liées au transport et répondre plus rapidement aux clients. Cela s’inscrit dans les priorités du groupe, qui vise à atteindre le zéro déchet enfoui en 2030 et à remplacer sa flotte de véhicules par des modèles électriques ou au gaz vert.

Ces investissements, qui se concrétiseront à l’automne 2024, s’élèveront à 4 millions d’euros.

