La ville éponge : pour mieux gérer les eaux pluviales ?

La ville éponge est bien plus qu'un simple concept, c'est une approche novatrice de la gestion urbaine qui répond aux défis croissants posés par les changements climatiques et l'urbanisation rapide. En tant que pionnier dans ce domaine, Nidaplast offre une gamme diversifiée de solutions pour transformer les villes en environnements plus résilients et durables, tout en limitant les risques d'inondations causés par les eaux pluviales.

Nos solutions pour la "ville éponge" s'articulent autour de deux axes principaux : l'utilisation de matériaux perméables et la mise en place de systèmes de rétention des eaux pluviales. Nos dalles Ocity, disponibles en pavés ou en version gazon, offrent une alternative écologique et esthétique aux revêtements traditionnels tels que le bitume ou le béton. Ces dalles permettent non seulement une infiltration naturelle des eaux de pluie dans le sol, mais elles favorisent également la croissance de la végétation, contribuant ainsi à la création d'espaces verts en milieu urbain.

En complément, nos stabilisateurs de graviers Nidagravel offrent une solution efficace pour la création d'allées piétonnes et de surfaces perméables (dans les parcs, les voies piétonnes, les allées de cimetières…). En utilisant des graviers stabilisés, nous pouvons créer des espaces fonctionnels et esthétiques qui permettent une absorption maximale des eaux de pluie, tout en réduisant les risques d'érosion et en favorisant la recharge des nappes phréatiques.

Mais la gestion des eaux pluviales ne se limite pas à l'aménagement de surfaces perméables. C'est pourquoi nous proposons également des solutions de rétention telles que Nidaplast EP et AZbox. Ces modules de rétention sont spécialement conçus pour le stockage temporaire ou permanent des eaux pluviales, permettant ainsi de prévenir les inondations en période de fortes pluies.

En capturant et en stockant les eaux pluviales, ces solutions contribuent à soulager la pression sur les réseaux d'assainissement et à protéger les zones urbaines des risques liés aux crues soudaines.



En intégrant les solutions de Nidaplast dans la planification et la conception des espaces urbains, les municipalités et les aménageurs peuvent créer des environnements urbains plus résilients, durables et esthétiques. Nos produits offrent une réponse efficace aux défis posés par le changement climatique et l'urbanisation croissante, tout en préservant la qualité de vie des citoyens et en protégeant l'environnement naturel.

Que vous soyez un urbaniste, un architecte, un ingénieur ou un décideur municipal

