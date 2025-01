LX Hausys de retour à BAU 2025 : matériaux innovants et durables pour une architecture visionnaire

Après 10 ans d’absence, LX Hausys revient à BAU 2025, le plus grand salon mondial de l’architecture, des matériaux et des systèmes, à Munich. Du 13 au 17 janvier 2025, l’entreprise mettra en avant ses matériaux premium et ses innovations en matière de développement durable. Partageant un stand avec les solutions de revêtement de sol HFLOR, LX Hausys exposera notamment sa gamme HIMACS, un matériau Solid Surface innovant et polyvalent.

Pourquoi visiter LX Hausys à BAU 2025 ? Organisé tous les deux ans, BAU attire un public international composé d’architectes, planificateurs et professionnels de la construction. Cette édition sera l’occasion pour LX Hausys de démontrer son expertise dans : Le design de surfaces durables avec HIMACS.

avec HIMACS. Des innovations en thermoformage pour des designs audacieux.

pour des designs audacieux. Des solutions écoresponsables, alignées sur les tendances de construction durable. HIMACS : le design de surfaces réinventé Le matériau HIMACS se distingue par sa durabilité et sa polyvalence. À BAU 2025, vous découvrirez : La collection Aurora Marmo , des couleurs marbrées élégantes et semi-translucides, idéales pour des effets lumineux uniques.

, des couleurs marbrées élégantes et semi-translucides, idéales pour des effets lumineux uniques. Des surfaces écologiques avec des teintes iconiques comme « Alpine White » et « Alpine White Ultra-Thermoforming », certifiées SCS pour leur contenu recyclé.

avec des teintes iconiques comme « Alpine White » et « Alpine White Ultra-Thermoforming », certifiées SCS pour leur contenu recyclé. Des propriétés hypoallergéniques : sans COV, silice, formaldéhyde ni nanoparticules, HIMACS garantit des constructions saines. Innovation Ultra-Thermoforming Une zone dédiée du stand mettra en avant la collection Ultra-Thermoforming, qui offre une flexibilité exceptionnelle : Thermoformage supérieur : rayons internes réduits à 6 mm pour des designs organiques et complexes.

: rayons internes réduits à 6 mm pour des designs organiques et complexes. Robustesse et finitions sans joints visibles , adaptées aux applications intérieures et extérieures.

, adaptées aux applications intérieures et extérieures. Engagement durable : contenu recyclé intégré dans la formule pour une solution écoresponsable. HFLOR : des sols alliant style et durabilité Complétant l’offre HIMACS, HFLOR présentera ses collections : PRESTG et PRESTG XL : des designs élégants pour un style moderne.

: des designs élégants pour un style moderne. Decolay : solutions écologiques avec une production responsable. Ces produits incarnent l’engagement de LX Hausys en faveur de matériaux durables et esthétiques. Rendez-vous avec LX Hausys à BAU 2025

Hall A5, Stand 324

Du 13 au 17 janvier 2025 Venez découvrir des solutions innovantes et écoresponsables qui façonnent l’avenir de l’architecture et du design.