Rairies Montrieux : des cornières sur-mesure du Maine et Loir à Melbourne !

La façade de ce bâtiment est parée de cornières en terre cuite de couleur jade réalisées sur-mesure par l’entreprise Rairies Montrieux. En effet, pour la réalisation de ce magnifique projet, l’entreprise Robertson Building Product recherchait un produit capable de s’intégrer parfaitement dans la vision du cabinet d’architecte australien About SJB.

Grâce à son service de recherche et développement, Rairies Montrieux a su réaliser la forme dessinée par l’architecte, élément essentiel pour préserver la lisibilité et l’intégrité de l’élément patrimonial du bâtiment. La forme a donc été créée sur-mesure grâce à nos spécialistes des filières, et la couleur a été développée sur RAL spécial.

La possibilité d’intégrer la céramique dans du béton préfabriqué a permis de préfabriquer la façade et de respecter les réglementations strictes. Ces panneaux préfabriqués, réalisés par l’entreprise australienne Mcquarie Precast, ont permis d’assembler efficacement les plaquettes entre elles tout en gagnant du temps dans l’avancée du chantier !

Défi relevé pour ce chantier où le savoir-faire de Rairies Montrieux a permis de créer un jeu subtil de textures, de couleurs et de styles, créant une harmonie entre tradition et innovation, et donnant ainsi une identité unique au projet !

Crédits Photos : ©Tom Roe

Architecte : About SJB - Melbourne, Australie