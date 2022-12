Innovations chez JK Technic, le spécialiste du caillebotis depuis 1996

De nouveaux produits viennent compléter l’offre de caillebotis de JK Technic : grilles de sécurité et marches PMR, un système de fixation et un nouveau coloris pour le polyester.

Grilles, marches et kit de fixation « PS-PMR »

À sa gamme de 5 modèles de grilles de sécurité vient se rajouter la grille PS-PMR.

Avec ses perforations de 8 mm de diamètre, la grille de sécurité PS-PMR, conforme à la norme NFP 98-350 / NFP 98-351, est spécialement conçue pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).



Déclinable en marche d’escalier, le produit se dote d’un nez de marche à la texture contrastée. Il est également possible de peindre ce nez de marche en noir ou jaune.

Innovation : Kit de fixation

Grâce à nos supports, créez vous-mêmes vos marches d’escaliers PMR à partir de nos grilles de sécurité PS-PMR en stock !

Avantages :

Gain de temps

Grilles en stock immédiatement disponibles

Mise à longueur facile de nos grilles (réalisée par vos soins) aux dimensions dont vous avez besoin

Supports s’adaptant à tous types de limons

2 hauteurs disponibles (50 et 75 mm)

Seuil de porte polyester

La gamme caillebotis polyester s’agrandit avec un nouveau coloris : l’anthracite.

Celui-ci vient se rajouter aux coloris déjà disponibles : vert / gris / beige.



JK Technic c’est une garantie de qualité et de services, de l’étude à la mise en œuvre de vos projets.



Nous vous proposons une large gamme de produits : caillebotis en acier, inox, aluminium, corten, polyester et caoutchouc ; du caillebotis pressé, électroforgé, mi-fer, lames inclinées mais aussi des grilles de sécurité, garde-corps et clôture, escaliers droits ou hélicoïdaux.

Tous nos produits sont fabriqués sur des lignes de production haute performance avec une technologie de pointe.



Notre service commercial, en collaboration avec notre bureau d’études interne, étudie vos besoins, vous conseille et vous propose la meilleure solution.

Notre service logistique dispose d’un stock de 200 000 m² de caillebotis standard et autres produits dérivés, et met tout en œuvre pour vous garantir la livraison de vos commandes dans les meilleurs délais.