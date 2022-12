OKNOPLAST France fête ses 10 ans avec une croissance de plus de 30 % entre 2020 et 2021

Le Groupe OKNOPLAST, dont le siège est basé à Cracovie en Pologne, est une entreprise familiale spécialisée dans la production de fenêtres PVC, portes et volets roulants. Créé en 1994, le Groupe remporte des succès spectaculaires sur son marché et a connu, en 2021, une année record avec un chiffre d’affaires qui inscrit une croissance de +25 % par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires France a lui aussi connu une progression remarquable avec plus de 30 % de croissance, passant de 38 millions en 2020 à 50 millions d’euros en 2021 (estimation de 60 millions pour 2022).

Aujourd’hui présidé par Mikołaj Placek, fils du fondateur du Groupe, OKNOPLAST a réussi à devenir une marque solide et reconnue, comptant parmi les leaders dans le domaine de la menuiserie en Europe. « Nous répondons aux besoins du marché et investissons beaucoup dans des outils de production à la pointe de l’innovation. Nous sommes actuellement dans le top 3 des fabricants de fenêtres PVC et nous souhaitons aller plus loin. Nous disposons du deuxième plus grand réseau de vente et nos clients français apprécient la qualité des produits OKNOPLAST et notamment le design moderne et la technologie supérieure de notre marque. » explique Mikołaj Placek.



Acteur mondial, OKNOPLAST est présent dans 19 pays en Europe (Autriche, République Tchèque, France, Allemagne, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Italie, Scandinavie...) et poursuit sa politique d’internationalisation avec de nouvelles implantations en Suède, Belgique, États-Unis, Portugual, Espagne et au Maroc. Depuis ses 4 usines qui produisent plus de 1,5 million de fenêtres chaque année, le fabricant a équipé, sur les six dernières années, l’équivalent de la population d’une ville comme Barcelone.

La France, premier pays d'exportation du groupe

Implanté à Rennes depuis 10 ans, OKNOPLAST France est devenu un acteur incontournable dans l’hexagone avec une offre innovante, sur mesure et compétitive. Sa présence sur le territoire est forte avec un maillage de plus de 3 500 points de vente et profite de la grande capacité de production des usines du groupe (plus de 7 000 fenêtres par jour). Il peut ainsi répondre rapidement à des commandes très diverses de fenêtres en PVC.

« La France représente un véritable enjeu pour OKNOPLAST. Nous avançons à grands pas pour devenir le numéro un de la rénovation auprès des particuliers à l’horizon 2028. » précise Gilles Carré-Roué, Président France.

OKNOPLAST fête ses 10 ans en France

OKNOPLAST poursuit son déploiement sur le territoire national et célèbre cette année les 10 ans de la filiale France. À cette occasion, la marque a convié le 6 septembre dernier partenaires, filiales et collaborateurs, qui sont venus nombreux pour découvrir Rennes et la région Bretagne.

En tant que fabricant de menuiseries, il était important de placer l’architecture au centre de cet anniversaire. Les festivités ont débuté par une visite au cœur de la ville qui a permis d’illustrer les enjeux architecturaux contemporains avec une thématique axée autour des vues, des ouvertures et des points de vue. Une soirée de Gala s’est ensuite déroulée au sein du sublime Opéra de Rennes, un lieu historique et remarquable par son architecture du XIXème siècle. Plus de 170 convives ont assisté à l’évènement. Ce rendez- vous intitulé OPENING FOR GOOD - ouverture pour le bien-être - a été l’occasion de mettre en avant les axes de développement d’OKNOPLAST articulés autour de 3 principaux thèmes : la digitalisation, l’écologie et le produit avec le lancement de la nouvelle fenêtre PRISMATIC et des baies coulissantes HST Motion.

Plus de 170 convives ont assisté à l’évènement. Ce rendez- vous intitulé OPENING FOR GOOD - ouverture pour le bien-être - a été l’occasion de mettre en avant les axes de développement d’OKNOPLAST articulés autour de 3 principaux thèmes : la digitalisation, l’écologie et le produit avec le lancement de la nouvelle fenêtre PRISMATIC et des baies coulissantes HST Motion.

Un déménagement en fin d'année pour agrandir l'équipe

Pour accompagner sa croissance et accueillir les nouvelles équipes, OKNOPLAST prévoit un déménagement à la fin de l’année 2022 dans des locaux plus grands à Rennes. Le bureau France compte aujourd’hui plus de 40 personnes qui travaillent au quotidien avec les clients de la marque. Un bureau d’étude, des technico-commerciaux, une équipe marketing et communication, sans oublier une force commerciale omniprésente contribuent au développement de la société en France.

De gauche à droite : Gilles Carré-Roué Président OKNOPLAST France, Tomasz Radecki Directeur Commercial Groupe, Mikołaj Placek Président Groupe OKNOPLAST et Jeanne Baron maîtresse de cérémonie.

Pour en savoir plus exit_to_app