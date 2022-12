Tout savoir sur la RE2020 dans le mini-magazine dédié, réalisé par REHAU

Il y aura un an jour pour jour le 3 septembre c’était le lancement du plan France Relance. Parmi les ambitions fortes : une accélération de la rénovation énergétique. 4 milliards dédiés à la rénovation des bâtiments publics, 500 millions au parc social et 200 millions à l’amélioration énergétique des bâtiments des petites et très petites entreprises. Le logement privé n’est pas oublié avec le dispositif MaPrimeRénov et ses 2 milliards.