Chaque jour apporte de nouveaux challenges et de nouvelles opportunités. Architectes, designers et distributeurs doivent être réactifs et répondre efficacement aux attentes de leurs clients. Avec la Collection & Services 2020-22 EGGER, découvrez des nouvelles couleurs tendance, des structures de surface exclusives, des services inédits : toujours plus d’inspiration dans le but de donner vie à vos projets et idées, tout en vous accompagnant dans votre quotidien.

Dans la lignée de la précédente Collection & Services 2017-19, EGGER place au coeur de sa stratégie le succès de ses clients, en leur proposant une offre complète et harmonisée.



« Outre une durée de collection de trois ans maintenue, nous avons également renouvelé nos décors les plus appréciés par nos clients, tout en faisant évoluer environ 30% de la précédente collection afin d'intégrer de nouveaux développements. Ceci nous permet par conséquent de tenir notre promesse de fiabilité et continuité, sans oublier de prendre en compte les dernières tendances », affirme Raphaël Custodio, Responsable Marketing de la division Sud-Ouest Europe.



Pas de révolution avec cette nouvelle Collection & Services 2020-22 EGGER, mais une évolution éclairée tenant compte du marché et des tendances : une collection sur trois ans, une modification de décors à hauteur de 30%, des nouveautés décors pour suivre les tendances actuelles et des structures de surfaces exclusives pour toujours plus d'authenticité.



Pour la première fois, EGGER lance en 2020 une offre 100% coordonnée : tous les décors Eurodekor (unis, matières et bois) seront disponibles sur panneaux mélaminés, MDF, Eurolight, OSB Combiline, Stratifié mais également en chants, pour des combinaisons toujours plus créatives.



En parallèle, EGGER présente une nouvelle gamme plan de travail retravaillée avec l'ajout de nouveaux décors et produits tels que les plans de travail compacts ou encore les plans de travail PerfectSense Topmatt.



De nouveaux services alliant physique et digital font partie de la nouvelle Collection & Services 2020-22, avec en tête l'application EGGER, développée avec leurs clients, afin d'intégrer leurs véritables besoins. Cette application permettra à tout moment d'obtenir des informations actualisées sur les décors et produits, sans pour autant délaisser les outils marketing physiques.

EGGER Collection & Services 2020–22

Une offre 100% coordonnée

30% de modification : les décors prisés sont complétés par de nouveaux suivant les tendances

Une nouvelle application pour une information actualisée toujours disponible

Des structures de surface exclusives pour plus d'authenticité

9 nouvelles tendances à découvrir sous le thème "ConnectEmotion" Nouvelle gamme plan de travail retravaillée

De nouveaux décors pour la gamme PerfectSense

Plus de 3 000 combinaisons possibles avec les chants coordonnés ou créatifs

Stratifiés compacts disponibles avec âme noire ou colorée (blanc, gris clair ou gris foncé) et version Flammex

Une collection enrichie pour donner vie à vos idées

La nouvelle Collection & Services EGGER 2020-22 associe des décors existants prisés à de nouvelles tendances. S'ajoutent également des nouveaux produits dans les gammes premium Feelwood et PerfectSense.



« Nous avons inclus dans cette collection environ 30% de nouveaux décors, tout en laissant la place à de nouvelles tendances », précise Klaus Monhoff, Responsable Décors & Design du Groupe EGGER.



Deux grandes tendances influencent aujourd'hui notre société et les innovations qui en découlent: l'interconnexion, engendrée par le développement du numérique, et l'individualisation, renvoyant à la personnalisation.

En matière de design néanmoins, une notion essentielle est placée au cœur de chaque création : l'émotion. Au-delà du fonctionnel, le but de tout designer reste encore aujourd'hui de susciter une réaction, une émotion, auprès des utilisateurs. En utilisant les cinq sens, l'humain redevient le sujet central : la couleur, le choix des matières...tout ceci influence notre perception de l'environnement.

C'est en se basant sur cet élément clé, l'émotion, que EGGER présente ses nouveautés décors et matières sous le thème « ConnectEmotion ».