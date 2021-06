Le nouveau bâtiment R+1 de l’Institution Notre Dame à Chartres est enveloppé d’une vêture blanche nacrée en ALUCOBOND® Plus, faite de panneaux lisses et pliés pour créer du relief. Ce calepinage aléatoire illustre la parfaite aptitude au façonnage du matériau et apporte une vision dynamique du bâtiment en créant des jeux de reflets scintillants et changeants au gré de l’ensoleillement.

Institution Notre Dame : un nouveau bâtiment pour accueillir un amphithéâtre

Le projet concerne la construction d’un bâtiment polyvalent à l’entrée de l’institution Notre Dame à Chartres, situé avenue Béthouart, à la charnière du domaine public et des bâtiments scolaires existants. Il s’inscrit à la suite de plusieurs phases de reconstruction du Lycée, qui était implanté dans des bâtiments préfabriqués.



Le nouveau bâtiment R+1 est implanté sur l’emprise du parking actuel dans un environnement d’espaces arborés et engazonnés qui ont été conservés. Il est constitué d’un accueil, d’un amphithéâtre d’environ 300 places, d’une pastorale, d’une infirmerie, de salles de classes spécialisées (musique et arts plastiques), de locaux scolaires annexes…



Les premières tranches de reconstructions ont été majoritairement traitées avec des murs en béton apparent en pignon et avec des façades rideaux composées de verre clair, de verre émalit et de verre translucide. Certains éléments du bâtiment ont également été habillés de lames de plexiglass bleu.



Cette nouvelle tranche de travaux implantée à l’entrée du site a demandé une étude spécifique, en partie suite à la demande du maitre d’ouvrage d’une architecture plus marquée sur l’entrée et également du fait de la multiplicité des éléments du programme, en particulier l’amphithéâtre.



L’emprise au sol de la construction est de 911 m² au total : 745 m² pour le bâtiment et 166 m² pour le auvent. La hauteur principale du bâtiment est de 9 mètres à l'acrotère. Un auvent métallique de 7,85 m de haut, identique aux auvents existants, est prévu dans le prolongement des auvents existants du lycée.

Une vêture blanche faite de panneaux lisses et pliés en ALUCOBOND

Les quatre façades sont enveloppées d’une vêture, faite d’un millier de m2 de panneaux aluminium composites ALUCOBOND Plus, de dimensions différentes, disposés aléatoirement par des cassettes suspendues.



Certains panneaux sont pliés de manière à créer du relief, illustrant la parfaite aptitude au façonnage du matériau. Ce calepinage aléatoire des panneaux ALUCOBOND apporte une vision dynamique du bâtiment qui s’accentue suivant l’ensoleillement et qui crée des jeux de reflets scintillants et métalliques.



L’habillage en mono-teinte ALUCOBOND Sparkling white silver forme un ensemble esthétique et homogène. La couleur blanche irisée apporte également un reflet complémentaire en opposition aux parties vitrées.

Tous les espaces sont éclairés naturellement. Dans l’accueil, il est prévu un mur rideau reprenant le principe de calepinage des façades vitrées des bâtiments existants et associant des vitrages clairs et dépolis. Les autres volumes sont percés par des fenêtres de dimensions différentes, composés également de vitrages clairs et dépolis et s’intégrant au calepinage aléatoire de la vêture en ALUCOBOND.



Un préau constitué d'un ensemble poteau-poutre métallique avec une sous face en plaques alvéolaires et un habillage en maille métallique (maille identique à celle des bâtiments existants du lycée) est prévu en façade Ouest du bâtiment. Les matériaux et le détail du auvent sont identiques à ceux du préau du collège.

Les acteurs du projet



Maître d’ouvrage : Institution Notre Dame Chartres

Architecte : Benoît Tribouillet - SBBT Architecture

Installateur des panneaux ALUCOBOND : Barco étanchéité / Tim Composites

Crédits photos : Philippe Ruault