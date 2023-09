La pince TriCut, une pince d’électricien trois en un !

Tout électricien a besoin de rapidement et efficacement travailler sur des câbles électriques en toute sécurité. La pince TriCut répond à ces besoins spécifiques et a été étudiée pour être la plus pratique possible. Ainsi, en combinant plusieurs fonctions, cette pince permet aux professionnels du domaine électrique de gagner en productivité.

Un seul outil pour 3 applications

La pince d'installation de haute qualité est l'accessoire idéal pour l'installation des câbles, car elle combine les trois outils les plus importants en un : une pince coupante diagonale, une pince à dégainer et une pince à dénuder. La tête de pince spécialement coudée permet un dégainage et dénudage ergonomique et économe en force. La TriCut offre ainsi un avantage décisif par rapport aux autres pinces, surtout dans les espaces de montage étroits comme dans les boîtiers de dérivation et de distribution. En plus des câbles, la pince coupante est capable de couper des fils plus durs, voire des chaînes.

Tout en protégeant votre santé

La poignée à deux composants est constituée de zones dures et de zones molles incorporées avec les extrémités du manche recourbées empêchant les doigts de glisser. Les pinces sont toutes contrôlées individuellement selon la norme internationale IEC 60900 garantissent une sécurité complète permettant de travailler sur des composants sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

Coupe

Permet de couper les fils tendres et durs ainsi que les câbles et même des chaines.

Dégaine

Permet de dégainer les câbles ronds dans des endroits difficilement accessibles.

Dénude

Permet de dénuder les fils de 1,5 mm² et 2,5 mm².

Pour en savoir plus exit_to_app