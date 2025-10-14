Isolation des sols : un nouvel isolant PSE gris haute performance

Face aux défis croissants du secteur du bâtiment, où la recherche de solutions performantes et faciles à mettre en œuvre est devenue une priorité, Knauf France répond aux attentes des professionnels avec une innovation majeure : le Knauf XTherm® Sol Th31. Cet isolant PSE gris haute performance se distingue par sa polyvalence et ses caractéristiques techniques avancées, en faisant un allié incontournable pour l’isolation des sols.

Un isolant de sol aux multiples atouts

Le Knauf XTherm® Sol Th31 cumule des avantages qui en font un choix incontournable pour les professionnels du bâtiment :

Une épaisseur optimisée : Grâce à son lambda exceptionnel de 0,031, il permet d’atteindre une résistance thermique de 3,20 m².K/W dès 100 mm d’épaisseur , garantissant une isolation thermique performante tout en limitant l’encombrement.

: Grâce à son lambda exceptionnel de 0,031, il permet d’atteindre une résistance thermique de , garantissant une isolation thermique performante tout en limitant l’encombrement. Des performances acoustiques remarquables : Sous chape, cet isolant peut améliorer les bruits de chocs jusqu’à 22 dB .

: Sous chape, cet isolant peut améliorer les bruits de chocs jusqu’à . Une mise en œuvre rapide et efficace : Les panneaux à “bords droits” ainsi que la découpe propre et précise au fil chaud facilitent la pose et réduisent les chutes.

: Les panneaux à “bords droits” ainsi que la découpe propre et précise au fil chaud facilitent la pose et réduisent les chutes. Un impact environnemental maîtrisé : Avec des FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) disponibles pour chaque épaisseur. Par exemple : seulement 9,59 kg CO2/m² pour une épaisseur de 100 mm .

: Avec des FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) disponibles pour chaque épaisseur. Par exemple : seulement . Une solution recyclable : Grâce au programme Knauf Circular®, le PSE est revalorisé et les chutes de chantier recyclées.

