ConnexionS'abonner
Fermer

Isolation des sols : un nouvel isolant PSE gris haute performance

Communiqué
Publié le 14 octobre 2025
Partager : 
Knauf présente son nouvel isolant de sol en PSE gris qui affiche une formulation optimisée et polyvalente pour correspondre à un maximum d’applications d’isolation des sols : sous chape, dalle hydraulique, mortier de scellement ou encore sous dallage.
Isolation des sols : un nouvel isolant PSE gris haute performance - Batiweb

Face aux défis croissants du secteur du bâtiment, où la recherche de solutions performantes et faciles à mettre en œuvre est devenue une priorité, Knauf France répond aux attentes des professionnels avec une innovation majeure : le Knauf XTherm® Sol Th31. Cet isolant PSE gris haute performance se distingue par sa polyvalence et ses caractéristiques techniques avancées, en faisant un allié incontournable pour l’isolation des sols.

Un isolant de sol aux multiples atouts

Le Knauf XTherm® Sol Th31 cumule des avantages qui en font un choix incontournable pour les professionnels du bâtiment :

  • Une épaisseur optimisée : Grâce à son lambda exceptionnel de 0,031, il permet d’atteindre une résistance thermique de 3,20 m².K/W dès 100 mm d’épaisseur, garantissant une isolation thermique performante tout en limitant l’encombrement.
  • Des performances acoustiques remarquables : Sous chape, cet isolant peut améliorer les bruits de chocs jusqu’à 22 dB.
  • Une mise en œuvre rapide et efficace : Les panneaux à “bords droits” ainsi que la découpe propre et précise au fil chaud facilitent la pose et réduisent les chutes.
  • Un impact environnemental maîtrisé : Avec des FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) disponibles pour chaque épaisseur. Par exemple : seulement 9,59 kg CO2/m² pour une épaisseur de 100 mm.
  • Une solution recyclable : Grâce au programme Knauf Circular®, le PSE est revalorisé et les chutes de chantier recyclées.

Pour en savoir plus et commander votre votre documentation gratuite, cliquez ci-dessous ↓

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
KNAUF - Batiweb

Entreprise familiale depuis 1932, Knauf est le spécialiste des solutions pour l’aménagement...

Zone d'Activités
68600 WOLFGANTZEN
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.