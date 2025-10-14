Isolation des sols : un nouvel isolant PSE gris haute performance
Face aux défis croissants du secteur du bâtiment, où la recherche de solutions performantes et faciles à mettre en œuvre est devenue une priorité, Knauf France répond aux attentes des professionnels avec une innovation majeure : le Knauf XTherm® Sol Th31. Cet isolant PSE gris haute performance se distingue par sa polyvalence et ses caractéristiques techniques avancées, en faisant un allié incontournable pour l’isolation des sols.
Un isolant de sol aux multiples atouts
Le Knauf XTherm® Sol Th31 cumule des avantages qui en font un choix incontournable pour les professionnels du bâtiment :
- Une épaisseur optimisée : Grâce à son lambda exceptionnel de 0,031, il permet d’atteindre une résistance thermique de 3,20 m².K/W dès 100 mm d’épaisseur, garantissant une isolation thermique performante tout en limitant l’encombrement.
- Des performances acoustiques remarquables : Sous chape, cet isolant peut améliorer les bruits de chocs jusqu’à 22 dB.
- Une mise en œuvre rapide et efficace : Les panneaux à “bords droits” ainsi que la découpe propre et précise au fil chaud facilitent la pose et réduisent les chutes.
- Un impact environnemental maîtrisé : Avec des FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) disponibles pour chaque épaisseur. Par exemple : seulement 9,59 kg CO2/m² pour une épaisseur de 100 mm.
- Une solution recyclable : Grâce au programme Knauf Circular®, le PSE est revalorisé et les chutes de chantier recyclées.
Pour en savoir plus et commander votre votre documentation gratuite, cliquez ci-dessous ↓
Interview vidéo : Knauf présente son isolant biosourcé ThermaSoft Natura
Audrey Colantuono, chef de produit aménagement intérieur chez Knauf, revient sur les atouts de ThermaSoft Natura, un nouvel isolant biosourcé conçu à partir de coton, de fibre de jute et de lin d'origine...
Knauf : plus de 1 000 produits couverts par des FDES vérifiées
Knauf renforce son engagement environnemental avec plus de 1 000 produits désormais couverts par des FDES disponibles sur la base INIES, facilitant la conformité RE2020.
Léger, polyvalent et sous ATEx, un nouvel isolant optimal en toiture
Léger, polyvalent, couvert par 2 ATEx du CSTB, Knauf présente son nouvel isolant polyuréthane ignifugé (PIR) Knauf Thane OpTTI®. Il se démarque par sa polyvalence sur un nombre inégalé de configurations...
Matériau biosourcé : une croissance forte pour une solution d’avenir
L’Association des Industriels de la Construction Biosourcés (AICB) vient de dévoiler les résultats de son premier baromètre des matériaux de construction biosourcés. Le secteur connaît une croissance soutenue...