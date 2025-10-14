Le PLF 2026, définissant le futur budget public, a été présenté au Conseil des ministres le 14 octobre. Quels critères pour MaPrimeRénov’, aide à la rénovation énergétique on ne peut plus chahutée ? En un mot : statu quo.

C’est un dispositif censé simplifier le système d’aides à la rénovation énergétique en France. Or, depuis son lancement en 2020, MaPrimeRénov’ est devenue une véritable usine à gaz, entre arbitrages budgétaires, failles face aux fraudeurs voire interruption estivale du guichet pour les rénovations d’ampleur.

Or, la reprise du guichet pour ce type de travaux, sous certaines restrictions, a abouti début octobre à une maintenance, pour une réouverture quelques jours après.

Autant dire qu’avec la présentation du budget 2026 au Conseil des ministres le mardi 14 octobre, une question nous taraude : à quoi ressemblera le fléchage de ces aides l’année prochaine ?

Pas de budget défini, mais toujours les mêmes critères

« Le dispositif MaPrimeRénov' fait l'objet d'un recentrage sur les logements prioritaires en ce qui concerne les rénovations d'ampleur, tandis que les aides versées au titre des rénovations dites par "gestes" cibleront en priorité la décarbonation », est-il résumé dans le projet de loi finances (PLF).

Cette configuration sera maintenue en 2026. L’aide pour les rénovations d’ampleur sera toujours axée sur les passoires thermiques (logements E, F et G) et les ménages modestes, voire très modestes. Un quota de dossiers maximum reste fixé et les montants abaissés pour éviter les effets d’aubaine.

Côté rénovations dites« par geste », l’isolation des murs et l’installation des chaudières biomasse seules demeurent exclues des travaux éligibles. Une nouvelle qui n’enchantera certainement pas les représentants de ces filières, vent debout contre ces décisions promulguées par décrets, avant la chute du gouvernement Bayrou.

Pour l'heure, aucun budget n’a été défini dans le PLF 2026. Le montant fera sûrement l’objet de joutes parlementaires, comme les années précédentes… On sait toutefois que les autorisations d’engagement pour le programme « urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » sont estimées à 1,9 milliards d’euros. Soit une baisse d’environ 750 millions par rapport au budget 2025.

Le recentrage de MaPrimeRénov’ et « une mobilisation plus importante de certificats d'économie d'énergie (CEE), doivent permettre en 2026 de rénover plus efficacement davantage de logements, dans une logique de stabilisation des moyens de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) » est-il souligné dans le PLF 2026.

Par Virginie Kroun

