Forbo Tessera evolve+ : dalles textiles durables pour les bureaux

Communiqué
Publié le 14 octobre 2025
Forbo Flooring Systems présente Tessera evolve+, dalles textiles éco-conçues pour les espaces professionnels alliant design, performance et durabilité.
  • Production à partir d’énergies 100 % renouvelables
  • Plus de 75 % de contenu recyclé (contre 60 % pour les gammes classiques)
  • Impact carbone inférieur à 2 kg de CO₂/m² (A1-A3), sans compensation artificielle, grâce à des Déclarations Environnementales de Produit (EPD/FDES) transparentes

Une moquette professionnelle durable et design pour bureaux, écoles et espaces publics

Pensée pour répondre aux enjeux des secteurs tertiaires – bureaux, établissements éducatifs, espaces publics – la gamme Tessera evolve+ offre :

  • Un impact carbone réduit
  • Des performances acoustiques jusqu’à 27 dB
  • Une modularité permettant diverses poses (monolithique, contrarié, quart tournant)
  • Une conformité aux référentiels HQE®, BREEAM® et LEED®

→ Résultat : un revêtement de sol durable qui contribue activement à la transition écologique du bâtiment.

« Avec Tessera evolve+, nous prouvons qu’il est possible d’allier exigence technique, esthétique et responsabilité environnementale, sans compromis », déclare Cécilia Louis, Directrice Stratégie & Marketing France, Pays du Sud.

Les 5 collections Tessera evolve+

→ Tessera topology

  • 13 coloris géométriques et texturés
  • Excellente performance acoustique : 27 dB
  • Impact carbone : seulement 1,4 kg de CO₂/m²

→ Tessera create space 1

  • 18 nuances organiques
  • Plusieurs poses possibles : monolithique, contrarié à 90°, quart tournant
  • Performance acoustique : 25 dB
  • Impact carbone : 0,84 kg de CO₂/m²

→ Tessera twine (février 2025)

  • 12 tons naturels inspirés de textures végétales
  • Boucle subtilement striée
  • Acoustique : 27 dB

→ Tessera chroma (avril 2025)

  • 24 teintes contemporaines
  • Liberté de pose (monolithique, contrarié, quart tournant)
  • Acoustique : 26 dB

→ Tessera tranquillity (septembre 2025)

  • 12 coloris inspirés de l’eau et des roches naturelles
  • Fibres 100 % ECONYL®
  • Acoustique : 24 dB

Un outil pour les architectes et designers engagés

Les dalles textiles professionnelles Tessera evolve+ peuvent être utilisées individuellement, associées entre elles ou combinées avec les autres gammes Forbo. Cette modularité permet de créer des environnements uniques, où design, confort acoustique et performance environnementale s’harmonisent.

Forbo Flooring confirme ainsi son rôle d’acteur engagé dans la transition écologique et démontre qu’il est possible de concevoir des revêtements de sol durables pour le tertiaire sans compromis.

 

