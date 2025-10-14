ConnexionS'abonner
Connecteur FM-CT : solution efficace pour planchers bois-béton

Communiqué
Publié le 14 octobre 2025
Le connecteur FM-CT simplifie la création de planchers bois-béton en associant performance, rapidité d’installation et fiabilité.
Le connecteur FM-CT de Simpson Strong-Tie offre une solution innovante pour la réalisation de planchers bois-béton, aussi bien en rénovation qu’en construction neuve. Grâce à une dalle mince en béton posée sur une structure bois existante, ce système permet de combiner les avantages des deux matériaux : la légèreté et la flexibilité du bois, la résistance et l’inertie du béton.

Résultat : des planchers plus rigides, plus silencieux et mieux isolés thermiquement, tout en réduisant la quantité de bois nécessaire.
 

Un gain de temps à la pose

Le FM-CT se distingue par sa mise en œuvre rapide sans préperçage, grâce à sa pointe type 17 et sa tête hexagonale qui facilite l’installation à l’aide d’un outil électrique ou d’une clé dynamométrique. Une rondelle soudée garantit la bonne mise en œuvre et la résistance à l’arrachement.

Une solution pensée pour les professionnels

Compact, robuste et conçu pour répondre aux exigences du chantier, le connecteur FM-CT représente une solution pratique, économique et performante pour moderniser les planchers traditionnels et optimiser la performance des structures mixtes.

 

SIMPSON STRONG-TIE - Batiweb

Simpson Strong-Tie est le premier fabricant mondial de connexions pour les assemblages structurels en...

ZAC 4 Chemins
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE
France

