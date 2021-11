Revêtement de sol EGGER Comfort avec liège : la nature s’invite chez vous

Parmi la Collection de sols proposée par le fabricant tyrolien de produits dérivés du bois, figure le revêtement de sol EGGER PRO Comfort, un produit à base de liège qui se distingue par sa composition naturelle et son confort. Ses deux couches de liège garantissent une chaleur, un silence et un confort incomparables. Outre ces avantages, il respecte les normes les plus élevées en matière de composition naturelle et de préservation des ressources. Satisfaisant aux normes d'émission les plus strictes, il favorise un climat intérieur sain.

Une qualité de vie et un confort en harmonie avec la nature

Qui n'a jamais entendu parler du liège, ce célèbre matériau issu de la nature ? Cette matière première renouvelable fait actuellement son grand retour dans de multiples domaines d'application, des bouchons de vin aux accessoires de mode, en passant par les matériaux d'isolation utilisés dans le secteur de la construction. Selon Maria Nehring, Directrice Marketing pour la division EFP, « nous accordons de plus en plus d'importance à un cadre de vie sain et à un mode de consommation durable dans le domaine de l'agencement intérieur. La demande de produits naturels et économes en ressources est en pleine expansion. Avec les revêtements de sol Comfort, EGGER répond aux attentes les plus élevées en matière de composition naturelle et de préservation des ressources, en proposant un revêtement de sol qui donne aux gens l'agréable sensation de faire une bonne action, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'environnement. »

Faire entrer la nature dans chaque pièce

Le revêtement de sol EGGER PRO Comfort doit principalement son côté confortable à ses deux couches de liège. Le liège est l'un des matériaux naturels les plus incroyables au monde. Il est obtenu à partir de l'écorce du chêne-liège, un arbre à croissance lente issu de Méditerranée qui vit en moyenne 200 ans. Le tronc est pour la première fois pelé de son écorce au bout de 25 ans, puis selon un intervalle d'environ neuf ans. L'intérêt du chêne-liège réside dans sa régénération. Après chaque opération d'écorçage, l'écorce repousse. Ainsi, dans le cadre de la récolte du liège, aucun arbre n'est abattu ou endommagé de façon permanente. Par ailleurs, un chêne-liège dépourvu de son écorce fixe plus de CO 2 qu'un arbre non écorcé.



Le bois transformé par EGGER provient exclusivement de forêts durables. Cette approche contribue à une prise de conscience accrue de la nature et garantit un climat intérieur sain.



Fidèle à sa devise « Bien plus que du bois », le fabricant tyrolien de produits dérivés du bois s'est engagé à agir dans une perspective durable, à préserver les ressources et à favoriser la protection du climat.



Les indicateurs de développement durable informent sur la manière dont les produits contribuent à la réalisation de cette promesse. Ils décrivent les performances environnementales de chaque produit de manière simple et transparente.

Le bois se régénère en quelques décennies alors que les ressources fossiles ont besoin de millions d'années. Il est donc essentiel de recourir en priorité aux matières premières renouvelables. Sur l'ensemble des matériaux utilisés pour fabriquer le produit, l'indicateur précise quelle part est issue de ressources renouvelables (bois, papier) et quelle part est issue de ressources fossiles (colle, cire, résine). La part de ressources renouvelables présentes dans les revêtements de sol EGGER Comfort est de 87 %1. Le fabricant tyrolien de produits dérivés du bois indique ainsi de manière transparente la contribution de chaque produit à la bioéconomie.

Afin de préserver les ressources naturelles, les produits existants doivent être réutilisés, recyclés et récupérés de la meilleure manière qui soit. EGGER utilise 52 %2 de produits connexes de scierie (copeaux ou sciure de bois, par exemple) pour fabriquer ses revêtements de sol Comfort, contribuant ainsi à l'économie circulaire. Les autres composants du produit (tels que le bois issu d'éclaircies, la colle et le papier) proviennent de matières premières primaires.

La nature n'a besoin d'aucun artifice. C'est pourquoi les revêtements de sol EGGER Comfort sont exempts de plastifiants et de PVC, pour un confort naturel et un climat intérieur sain. La qualité de l'air intérieur devient progressivement un sujet majeur dans des bâtiments qui sont de mieux en mieux isolés et étanches à l'air. Des labels environnementaux reconnus tels que celui de l'Ange Bleu et les certificats A+ ou M1 attestent de l'innocuité du sol. Des contrôles qualité internes et externes réguliers garantissent le haut niveau de performance des produits.

Le confort est dans sa nature

Absorption phonique, isolation thermique, élasticité : véritable merveille de la nature, le liège garantit confort, silence et détente.



Vous êtes juste à la recherche d'un espace silencieux et reposant ? Aucun problème avec le revêtement de sol EGGER Comfort : la couche confort en liège située sur sa face supérieure réduit sensiblement les bruits dans la pièce. Le liège possède une structure en nid d'abeille et comporte un nombre incroyable de cellules remplies d'air. En moyenne, un centimètre cube de liège contient environ 36 millions de cellules. Cette caractéristique en fait probablement le matériau phono-absorbant le plus naturel au monde : l'air contenu dans les cellules absorbe littéralement les bruits de la pièce. Comparé au stratifié, le revêtement de sol Comfort réduit les bruits ambiants jusqu'à 43 %. Située sur la face inférieure du produit, une sous-couche en liège intégrée réduit en outre les bruits d'impact. Là encore, les poches d'air contenues dans le liège garantissent un effet insonorisant dans les pièces adjacentes.



Quiconque marche sur le revêtement de sol EGGER Comfort est à même de sentir la différence par rapport aux autres sols. Lorsqu'une pression est exercée sur les cellules de liège, l'air contenu dans les cavités se contracte ; il se déploie à nouveau dès que la pression cesse. Cette élasticité a une incidence positive sur la colonne vertébrale et les articulations.



Si un sol trop dur exerce une tension sur nos muscles et nos tendons en raison d'une énergie vibratoire importante, un sol trop mou sera au contraire source de fatigue. Le revêtement de sol EGGER Comfort maintient savamment l'équilibre et procure confort et soulagement pendant la marche ou en position debout.



Les millions de cellules d'air contenues dans le liège offrent non seulement une isolation acoustique efficace, mais aussi une élasticité qui ménage les articulations. Elles constituent également un isolant efficace et naturel. Le revêtement de sol Comfort procure ainsi une agréable sensation de chaleur sous la plante des pieds. Existe-t-il plus belle invitation que celle consistant à retirer ses chaussures et ses chaussettes pour marcher pieds nus sur un sol naturel et chaud ?

1 - L'indicateur fait référence à tous les composants d'un produit en fonction de leur poids sec. Il est basé sur un calcul interne.

2 - L'indicateur fait référence à tous les composants d'un produit en fonction de leur poids sec. Il est basé sur un calcul interne.

