Isover débarque sur TikTok !
Publié le 01 décembre 2025
Isover et Placo ont une nouvelle directrice commerciale
Mélina Rollin, jusqu’ici directrice générale de Clim+ (Saint-Gobain Distribution Bâtiment France) devient directrice commerciale d’Isover et Placo. Elle remplace ainsi Nicolas Ferry.
Combles aménagés : les solutions Isover conformes au DTU 45.10
Depuis juillet 2020, le DTU 45.10 définit les règles pour isoler les combles avec des laines minérales, assurant une pose conforme en neuf et en rénovation.
Rénovation énergétique en ITE à Bordeaux : amélioration du DPE et du confort thermique
La résidence des Chartrons, située à Bordeaux, est un ensemble immobilier construit en 1966, souffrant d'une isolation thermique et acoustique défaillante. L'objectif de cette rénovation était double :...
Marseille : fin de chantier pour la Bonne Mère, qui retrouve sa couronne
La Bonne Mère de Marseille a retrouvé sa couronne dorée, marquant la fin du chantier de restauration de Notre-Dame de la Garde.