Du plancher aux ouvertures : les solutions Rector pour la rénovation

Le Rectolight, un entrevous pour simplifier la rénovation

Léger, pratique et rapide à installer, l’entrevous en bois Rectolight répond parfaitement aux contraintes rencontrées sur les chantiers de rénovation, souvent exigus ou difficiles d’accès.

Une logistique facilitée pour des interventions plus simples

Une palette de Rectolight peut être passée par une fenêtre, ce qui facilite grandement l’approvisionnement en centre-ville ou sur des sites occupés.

Son poids, douze fois plus léger qu’un entrevous béton, le rend totalement manuportable. Les éléments peuvent être transmis de main en main sans engin de levage et sans nécessiter de manipulations complexes depuis le niveau inférieur.

Une solution technique efficace

Le Rectolight permet une reprise de charges adaptée sur les murs existants, une réduction de l’épaisseur du plancher, un gain d’espace dans le plénum pour le passage des réseaux et une mise en œuvre rapide même lorsque l’accès est limité.

Un entrevous intelligent et adaptable

Le Rectolight facilite toutes les étapes de rénovation.

Pour le traitement des faux entraxes, une simple découpe longitudinale suffit. Aucun coffrage n’est nécessaire. Sa composition assure une grande stabilité et une résistance éprouvée aux variations climatiques. Il ne se déforme pas et conserve toute sa robustesse dans le temps.

Il peut également être associé aux rupteurs de rive et d’about afin d’optimiser les performances thermiques sans alourdir le coût global du chantier.

Une solution économique et écologique

L’entrevous Rectolight s’inscrit pleinement dans une démarche de rénovation durable. Fabriqué à partir de copeaux de bois biosourcés, il permet de réduire l’empreinte carbone du chantier tout en optimisant la logistique.

Une palette couvre jusqu’à 100 m² de plancher, ce qui représente un avantage considérable en termes de transport et de stockage.

Le prélinteau pour rénover une porte ou une fenêtre

Le prélinteau en béton précontraint est idéal lorsqu’il s’agit de créer ou de modifier une ouverture dans un mur. Il s’adapte à tous les types de murs et à différentes épaisseurs grâce à ses trois largeurs disponibles : 9, 14 et 19 cm, combinables selon les besoins.

Sa pose est rapide et propre. Léger et maniable, il peut être mis en place sans engin de levage, réduisant ainsi les nuisances sur le chantier et permettant une accessibilité à tous les niveaux, un vrai plus pour la rénovation en site occupé. Selon la descente de charge, il peut être utilisé seul pour de petites ouvertures (portes ou fenêtres) ou associé à un cadre en acier pour renforcer sa résistance mécanique.

En combinant légèreté, performance et simplicité de mise en œuvre, les solutions Rector offrent une réponse concrète aux défis de la rénovation actuelle.

Que ce soit pour rénover un plancher ou transformer une ouverture, elles garantissent des chantiers plus rapides, plus propres et plus durables.

