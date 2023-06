Nouvelle loi Ombrière Solaire : valorisez vos stationnements JoriSolar RS-Park

En associant les avantages des ombrières traditionnelles à ceux des panneaux solaires, l’ombrière photovoltaïque suscite l’intérêt des particuliers et des organisations cherchant à valoriser leurs espaces de stationnement.



Cet équipement va devenir de plus en plus fréquent dans le paysage urbain. En effet il est attendu que cette tendance augmente à compter de juillet 2023 quand les ombrières solaires vont devenir obligatoires sur les parkings comptant plus de 80 places de stationnement. Les parkings existants auront entre 3 et 5 ans pour équiper au moins 50% des places.



Forte de plus de 30 ans d’expertise dans la construction métallique, Joris Ide répond à ce besoin avec JoriSolar RS-Park, une ombrière solaire sur mesure conçue pour répondre aux attentes des professionnels de l’industrie.

Une ombrière solaire qui s’adapte à la taille du projet

Le JoriSolar RS-Park de Joris Ide est une structure métallique en acier galvanisé profilé à froid, spécialement conçue pour accueillir des modules photovoltaïques. Le système est facile à installer, notamment grâce à des fixations par le dessous des panneaux. Cette solution ingénieuse évite toute manipulation au-dessus des modules, simplifiant ainsi leur entretien.

Proximité client et conseils personnalisés

Pour chaque installation, les techniciens Joris Ide Energy assistent le client dans la configuration de l’ombrière RS-Park en fonction des caractéristiques du projet, comme le nombre de véhicules, l'orientation des panneaux, le degré d’inclinaison, la puissance solaire maximale, ainsi que le retour sur investissement. Flexible et facilement personnalisable, cette solution convient à tous types de projets (particuliers, copropriétés, entreprises, collectivités publiques, grandes surfaces…).

L’acier pour une plus grande durabilité

Contrairement aux ombrières solaires en bois qui nécessitent un entretien régulier, l'utilisation de l'acier offre une résistance accrue aux éléments et garantit la durabilité de l'installation.

Pourquoi choisir une ombrière solaire ?

→ Protection des véhicules

Le carport solaire assure une protection efficace contre les intempéries. Ce système permet de mettre à l'abri les véhicules des visiteurs et du personnel, offrant ainsi un confort supplémentaire lors des fortes pluies et des températures élevées.



→ Production d'énergie

Grâce aux modules photovoltaïques, l’ombrière solaire permet de produire de l’énergie, qualifiée d'électricité verte car elle provient d'une source renouvelable. L'électricité générée peut être utilisée sur place pour recharger des véhicules électriques ou répondre aux besoins domestiques, l'électricité non consommée peut quant à elle être revendue au réseau.

