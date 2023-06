Les solutions de construction XELLA, idéales pour un confort thermique optimal

Meilleur choix pour un bâtiment basse consommation

Le secteur du BTP a connu de profondes transformations. En effet, la loi sur le Grenelle de l'Environnement est venue réaffirmer les objectifs de réduction de gaz à effet de serre ainsi que les économies d'énergies liées à ce secteur. Les bâtiments basse consommation sont depuis 2013 des standards, que ce soit pour les bâtiments tertiaires et résidentiels.



De plus, la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020) impose 12 kWh/ m2/ an pour la consommation de chauffage et 100 kWh/ m2/ an pour la consommation d'énergie primaire. Un habitat construit avec les solutions Ytong THERMO garde ses propriétés thermiques intactes et garanties à vie. Cet avantage permet de réaliser des économies d'énergie au fil des années.

Solution économique pour des constructions fiables sans isolation rapportée

Le mur bioclimatique YTONG THERMO à isolation répartie est disponible de 30 à 42 cm d'épaisseur et figure comme une solution simple, fiable et économique pour construire des logements et des bâtiments tertiaires.



De plus, l'isolation thermique du mur bioclimatique est jusqu'à 10 fois plus isolante qu'une solution classique, pour un confort optimisé. L’air emprisonné dans les cellules des blocs constitue un écran efficace contre le froid et la chaleur, son inertie compensant les fluctuations de température.



Les systèmes de construction en béton cellulaire Ytong conservent leurs propriétés à très long terme et offrent une performance thermique garantie à vie. Ces solutions se prêtent donc parfaitement aux projets de construction durables car elles augmentent la durée de vie des bâtiments et valorisent les ouvrages dans le temps.

