L’école Les Trèfles, une combinaison entre un concept pédagogique innovant, un bâtiment durable et écologique et une architecture élégante. Le revêtement de ses façades est composé de panneaux Rockpanel Chameleon. Ces panneaux s’adaptent aux variations des saisons. La couche de pigments cristallisés crée un effet de couleur en fonction de la perspective et de la lumière du soleil sur les panneaux.